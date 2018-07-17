17 июля — День укоренившихся традиций

17 июля — День рождения меня!

Сегодня День рождения меня, с чем я себя от всего сердца и поздравляю. 45 лет — достаточно круглая, дата, можно сказать почти юбилей. И сегодня хочется в нашем кулинарном проекте поговорить о тех блюдах, которые нравятся именно мне или чем-то мне особенно дороги. Итак. С детства люблю жареную картошку. Был даже такой случай, когда мне было 5 лет и к родителям на какой-то праздник пришли гости. Все сидят за столом, едят, выпивают, и обсуждают различные взрослые дела. Речь зашла о ценах — то подорожало, это подорожало. И тут я подхожу к маме и с надрывом в голосе спрашиваю: «Мам, а жареная картошка не подорожает?». Также с детства на каждый мой день рождения готовился мой самый любимый десерт — слоеное ягодное желе. Малина, клубника, вишня, земляника, черника и смородина слоями заливалось в хрустальных салатницах до самого верха. Потрясающе вкусно и полезно! Еще конечно пельмени самолепные — самые великолепные! Из говяжьего фарша с чесночком. Из литовской кухни (родители какое-то время жили в Литве) — Еда мельника. Есть (или был — на настоящий момент не уверен) в Шауляе такой старинный ресторанчик — «Мельница». И там подавалось это блюдо — картошка, жареная со свининой, морковкой и солеными огурцами. А из рыбы самые вкусные впечатления — угорь холодного копчения. Жирный и безумно вкусный. Из напитков самым любимым так и остался мандариновый сок. Самый дорогой был из разливаемых в кулинариях и бакалейных отделах магазинов Советского Союза. 23 копейки за стакан. А на день рождения варилась большая кастрюля компота из свежих ягод. Вот кратенько такой экскурс в страну моих кулинарных любимостей. Спасибо за внимание!

День укоренившихся традиций.

Сегодня день укоренившихся, то есть постоянных, устоявшихся традиций. Это могут быть традиции целого народа, как, например, возложение цветов к вечному огню 22 июня и 9 мая. Традиции определенных групп людей, как в «Иронии судьбы»: «Каждый год, 31 января мы с друзьями ходим в баню». Или семейные традиции — например, собираться всей семьей по каким-то памятным датам. Не последнюю роль в ряду прочих играют и кулинарные традиции. В данном случае хотелось бы поговорить о традиционной русской кухне. Тем более, что рассказывать о кулинарных традициях всего мира никакого времени и места не хватит, настолько они многочисленны и разнообразны.

Итак, традиционно русские блюда отличала простота и даже однообразие. Из-за обилия постов, предусмотренных православием, вся пища делилась на постную и скоромную. Блюда готовили из муки, молочных продуктов, мяса, рыбы, овощей и злаков. Хлеб, традиционно, пекли из ржаной муки, добавляя немного ячменного помола или другой сечки. Все мучные изделия создавались в основном на основе кислого ржаного теста, под воздействием грибковых культур. Отсюда же традиция приготовления мучных киселей — ржаного, овсяного, горохового, а также блинов и ржаные пирогов. Пшеницы было мало, поэтому из нее делали только лакомства, например, ватрушки и калачи. Соль в блюда добавляли мало, она была дорогая, и изначально все русские мучные блюда были пресными.

Традиционной выпечкой русской семьи в средневековье были подовые и пряженые ржаные пироги с начинками из мяса, рыбы, творога. По праздникам на стол подавались караваи, курники, оладьи, котлома, блины, хворост, пышки, левашники. Кроме изделий из муки, для традиционной русской кухни характерен также широкий ассортимент блюд из различных круп: каши, запеканки, крупеники.

Очень много употреблялось в пищу овощей — их ели сырыми, варили, парили, запекали, солили и мариновали. До появления картошки основой овощного потребления была репа — ее клали во многие блюда. Не менее распространенными овощами в Древней Руси были капуста, брюква, редька. С течением времени в русской национальной кухне стали широко использоваться и другие виды овощей — тыква, кабачки, баклажаны, салат. В XVIII веке особую популярность приобрел картофель, а в XIX веке — помидоры. Одновременно выращивались и фрукты — яблоки, вишни, сливы и груши, которые использовались для приготовления квасов и консервирования. Нельзя не отметить такую характерную для русского стола закуску, как моченые яблоки.

Поскольку на любом подворье водился крупный и мелкий скот распространено было употреблении мяса коров, свиней, овец, коз, домашней птицы — гусей, кур, уток, яиц, а также молочных продуктов— молока, творога, сливок и особенно сметаны.

Огромные лесные массивы нашей страны были причиной появления традиций использования в пищу дичи и других даров природы: грибов, меда, орехов, клюквы, брусники и иных ягод.

Мед и ягоды в древнерусской кухне были не только самодостаточными продуктами, но и основой для сиропов и варенья. А в смеси с мукой, молоком, маслом и яйцами, мед и ягоды стали основой русского национального десерта — пряников.

Традиционно много в русской кухне готовили самых разных супов: крупяные похлёбки, борщ, щи, рассольник. Из рыбы делались ботвинья и уха. В качестве приправы к «хлёбову» традиционно использовали сметану или простоквашу. Очень популярны были щи, видов которых насчитывается более 60, и борщи, а также рыбные и мясные солянки. Характерны также для русской кухни студни и блюда из печенки, языка, почек и прочих субпродуктов.

В XV веке в России появляется русская водка. Особые технологические отличия ее изготовления сказались на более высоком качестве русской водки по сравнению с возникшей позднее горилкой — польской и украинской водкой. Русская водка производилась из ржаного зерна путем «сидения», а не дистилляции, т.е. посредством беструбного медленного выпаривания и конденсации в пределах одной и той же посуды.

Поскольку в русских домах блюда готовились в печах, очень мало было жареных блюд. В основном пищу варили, тушили, запекали и томили.

Традиции приготовления блюд русской кухни сформировались в том числе за счет использования специфического кухонного инвентаря. Для готовки в печи использовали горшки и чугунки, а также глубокие сковороды и чапельники к ним. Для выпечки хлеба требовался садник в форме лопаты. Для хранения молочных продуктов — глиняные крынки и глубокие миски с крышкой. Стол сервировали горшками, мисками и деревянными ложками, а чай заваривали в самоваре.

Так что, если в вашей семье есть какая-то добрая и вкусная традиция, искренне желаю вам, чтобы она укоренилась!

День моря в Японии.

Япония всегда была неразрывно связана с морем. Островное государство с огромной протяженностью береговых линий, традиционная массовая занятость на добыче богатств океана, сильная зависимость всех сторон жизни от капризов стихии — все эти реалии привели к тому, что в Японии просто не может не быть такого праздника, как День моря. Этот праздник отмечается каждый третий понедельник июля и выражает всенародную благодарность морю за процветание Японии. В 2018 году этот день выпал на 16 июля, но длятся будет три дня и сегодня ровно середина этого трехдневного марафона радости.

День моря — это большой праздник для всех жителей Японии. В этот день улицы городов украшаются традиционной японской атрибутикой, для празднующих людей проводятся различные торжественные мероприятия и концерты, а множество людей выходит на морской берег и убирает мусор, выброшенный на берег волнами.

Кроме того, в День моря открывается купальный сезон, поэтому праздник сопровождается массовыми водными развлечениями и купаниями. Ближе к вечеру в небо над морем запускаются тысячи бумажных фонариков, которые дарят жителям прибрежных городов фантастически красивое зрелище. А когда совсем стемнеет, в небе можно увидеть не менее красивый праздничный салют.

И конечно, японцы отмечают этот праздник различными угощениями, в которых преобладают дары моря. Традиционно кухня Японии содержала большое количество блюд, состоящих из рыбы или других морепродуктов. Японцы являются рекордсменами по потреблению даров моря на душу населения и может быть поэтому средняя продолжительность жизни в стране одна из самых высоких в мире.

С праздником, Япония! Спокойного и щедрого моря всем нам!

День персикового мороженого в США.

В отличие от дня мороженого, который посвящен любому виду и сорту этого любимого всеми десерта, этот день посвящен конкретному виду — персиковому. Не путать с десертом из мороженого «Персик Мелба», у которого есть свой праздник, приходящийся на 13 января. Хотя «Персик Мелба» тоже, по сути, является персиковым мороженым, это совершенно конкретный рецепт и у него своя интересная история. А 17 июля мы празднуем день абсолютно любого персикового мороженого — обычное молочное со вкусом персика, с нарезанными персиками, персиковый пломбир, персиковое парфэ, персиковый сорбет и фруктовый лед, персиковый сандей, фостер и семифредо. Лишь бы в составе и вкусе присутствовали персики. А еще совершенно шикарная вещь — фаршированный мороженым персик. Удалите косточку, круглым ножом для карвинга удалите середину персика примерно на пол-сантиметра в диаметре. Положите в образовавшуюся круглую выемку шарик мороженого, полейте его (слегка, не перебарщивая) мятным сиропом, закройте второй половинкой персика. Можно кусать, разбрызгивая сок, сироп и капли мороженого, а можно положить на 15 минут в холодильник на верхнюю полку, и затем, чинно разрезав на тарелочке на 4 части, культурно откушать с чаем!