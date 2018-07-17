Чем опасны ожоги крапивы

Крапиву недаром считают полезным и даже лекарственным растением, ведь она богата каротином, минералами (цинком, железом, фосфором, йодом, кальцием, натрием), аскорбиновой кислотой, витаминами групп А и В, фитонцидами, дубильными веществами. По количеству витамина С крапива превосходит цитрусовые, а каротина в ней больше, чем в облепихе, морковке и щавеле.

Польза растения

Крапиву используют в косметологии для приготовления лечебных отваров, масел, экстрактов и других средств. С помощью этого растения лечат воспаление десен и разнообразные дерматологические заболевания (фурункулы, экзему, прыщи, себорею и пр.). Крапива прекрасно повышает уровень гемоглобина в крови, поэтому особо рекомендуется пациентам, страдающим анемией.

Также она является отличным заживляющим и тонизирующим средством. Рекомендуется при кровотечениях любой этиологии, в том числе и внутренних. Крапива помогает женщинам восстанавливаться после родов, поскольку усиливает тонус матки, способствует ее сокращению. Полезно это растение и для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Крапива укрепляюще воздействует на сердце и очищает сосуды. [С-BLOCK]

На основе крапивы готовится много богатых витаминами блюд, которые особенно полезны весной, в период авитаминоза. Из нее делают салаты, варят «зеленые» супы, чаи, даже пекут пирожки с начинкой из яиц и крапивных листьев. Растение можно заготавливать и впрок.

Для этого крапиву необходимо помыть, мелко нарубить и просушить, после чего выбрать один из способов длительного хранения. Листья крапивы можно засолить, заморозить, высушить и даже заквасить. В ней прекрасно сохраняются все витамины при любом способе консервации.

Вред крапивы

Помимо очевидной пользы есть у этого растения и вредные свойства. Первое связано с его жгучестью. Жалящие волоски располагаются на листьях и стеблях. Они необходимы растению для выживания и защиты от травоядных животных.

Когда такой волосок попадает на кожу, он намертво крепится в ее чешуйках и обламывается, распространяя в слоях эпидермиса огромное количество муравьиной кислоты, а также гистамина и холина. Эти вещества и вызывают зуд, жжение и боль. Кожа отекает, ноет и чешется еще долгое время.

Небольшие крапивные ожоги считаются даже полезными, поскольку усиливают кровообращение и служат отличной тренировкой для иммунитета. Но если ожог очень сильный, возможны повышение температуры и серьезное ухудшение состояния. В некоторых случаях (особенно у маленьких детей) приходится даже обращаться в больницу. [С-BLOCK]

Еще одно двойственное свойство крапивы связано с ее способностью останавливать кровь. Отрицательным фактором является то, что она может вызывать образование тромбов в сосудах. Если у человека уже есть тромбофлебит или варикоз, о крапиве как о лекарстве необходимо забыть — в таких случаях растение только навредит.

Небезопасна и способность крапивы тонизировать матку. Родившим женщинам она идет на пользу, поскольку позволяет быстрее вернуться в дородовую форму. Но если женщины еще только носит малыша, крапиву употреблять в пищу нельзя. Она может спровоцировать сокращение мышц матки, что приведет к выкидышу.

Также не стоит злоупотреблять этим растением людям, у которых уже имеется целый букет заболеваний. Крапива — сорняк с двойственными (вредными и одновременно полезными) свойствами. Такую нагрузку может выдержать только крепкий организм. У пациентов с подорванным болезнями иммунитетом она провоцирует тяжелые очистительные кризисы, по силе сравнимые с серьезным заболеванием.