Лосось терияки с капустой бок-чой

Лосось, приготовленный в особенном маринаде из японского соуса Терияки и имбиря, придется вам по вкусу и прочно обоснуется в домашней кулинарной книге.

Это блюдо может спасти ситуацию при отсутствии времени. Оно выглядит празднично, поэтому может быть использовано не только в качестве ежедневного основного блюда, но и на праздничном столе.

В небольшой миске смешать соус Терияки, соевый соус, мирин и натертый на терке свежий имбирь. Измельчить чеснок и высыпать в миску с остальными ингредиентами. Тщательно перемешать содержимое миски до однородного состояния.

Взять рыбу и хорошенько промыть ее под водой. Филе лосося поместить в миску с маринадом, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник. Дать рыбе пропитаться маринадом в течение 30 минут.

После того как лосось пропитается, вынуть его из маринада и разложить на противене для запекания.

Китайскую капусту бок-чой разрезать напополам. Разложить на противене вокруг рыбы и сбрызнуть ее маринадом.

Разогреть духовку до 180 ˚С и отправить в нее противень с рыбой и капустой. Запекать блюдо в течение 20 минут.

Пока блюдо будет запекаться в духовке, оставшийся маринад поместить в маленькую кастрюлю и поставить на огонь. Довести массу до кипения и отставить в сторону.

Вытащить из духовки противень и освободить его от капусты бок-чой. Разложить ее в презентационной тарелке.

Переставить духовку на режим гриль и оставить лосось выпекаться еще на пару минут. Как только рыба приобретет карамелизированную корочку, вытащить ее из духовки и выложить на тарелку, где уже разложена капуста.

Сверху блюдо снова сбрызнуть маринадом и посыпать мелко нарубленным репчатым луком и семенами кунжута.