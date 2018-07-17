Уход за чувствительной кожей тела — как и чем?

Тающий бальзам для тела, универсальное масло, мягкий скраб и гель для душа с облаком пены: редактор BeautyHack Дарья Сизова — о средствах, которые точно понравятся девушкам с сухой кожей.

У меня очень сухая и чувствительная кожа тела, а летом она подвергается двойному удару — кондиционеры, солнце, пыль и изматывающая жара не щадят никого. Поэтому я всегда нахожусь в поиске средств, которые помогут мне расслабиться и глубоко увлажнить кожу (желательно — без особых временных затрат).

Этим летом на помощь пришла новая линейка Body французского бренда Avène. Знакомство со средствами, сделанными на основе воды из старейшего термального источника, начала с крема для девушек, страдающих от покраснений (подробнее об этом можно посмотреть и почитать здесь).

Сейчас бренд представил нам 4 средства для комплексного ухода за кожей тела (а это значит, что вам не понадобится ничего кроме этих четырех баночек — ну, разве что мочалка). Большой бонус — эффект релаксации в большом городе. Принимаю душ с этими средствами утром и чувствую заряд бодрости до самого вечера. Перед сном наношу средства после ванны, быстрее расслабляюсь и легче засыпаю.

У всех средств уникальный состав — в них содержится олео-комплекс из трех растительных масел. Именно они помогают расслабить тело и мозг — за счет эффекта ароматерапии. У средств тонкий и нежный аромат — слышны ноты жасмина, розы и бергамота — как будто вы оказались в цветущем саду или в спа дорогого отеля. Сафлоровое масло защитит кожу от последствий ежедневного стресса, масло карите увлажнит и восстановит ее, а рыжиковое масло улучит структуру кожи изнутри — она станет более упругой.

Нежный гель для душа Body

У средства очень интересная текстура — оно как будто состоит из мельчайших кристаллов, которые превращаются в пену, как только соприкасаются с водой (помните, как в детстве, когда любимое занятие по вечерам — прыгнуть в ванну с облаками до потолка?). Но в составе нет ни грамма мыла, а pH средства очень близок к pH нашей кожи — даже самая чувствительная кожа не пострадает после душа, а наоборот — станет мягкой, как шелк.

Нежный скраб для тела Body

Отшелушивание — важный процесс ухода. Нужно регулярно избавляться от омертвевших клеток, чтобы кожа была мягкой, гладкой и упругой (увы, одного увлажняющего крема в борьбе за идеальную кожу будет недостаточно). Но для чувствительного типа это целая проблема — абразивные частицы царапают кожу и провоцируют раздражения, а текстура средств безбожно ее сушит. С этой новинкой все иначе — вместо скрабирующих частиц в средстве содержатся микрогранулы целлюлозы (ее получают из деревьев, которые растут в экологически чистых местах — сразу чувствуешь двойную заботу о коже). А в составе есть липидовосстанавливающие компоненты — о сухости можно и не вспоминать.

Масло для ухода за телом

Я — настоящий фанат универсальных средств (почему — можно почитать здесь). Это средство — именно такое. Наношу его на тело (для массажа и вместо крема), на волосы после мытья и на лицо, когда кожа нуждается в «тяжелой артиллерии» по увлажнению. У средства сухая текстура, но волосы оно питает и делает блестящими, а кожу — гладкой и увлажненной (а все благодаря полезным жирным кислотам в составе).

Тающий увлажняющий бальзам Body

Название средства не обманывает — консистенция из взбитых сливок буквально тает на коже с первого прикосновения. Наношу на все тело утром после душа, и к вечеру кожа все еще остается увлажненной.