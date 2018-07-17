8 побочных эффектов суперпродуктов

При составлении рациона питания каждый из нас ориентируется, прежде всего на установленные и опробованные тенденции, что в корне неверно. Ведь каждый организм индивидуален и нуждается в комплексном подходе к питанию. В поисках информации о том, на какие продукты сделать упор, большинство попросту забывает уточнить возможные негативные последствия, которые способны вызывать полезные продукты.

В этом списке представлены 8 полезных продуктов, которые могут принести не только пользу, но и весьма неожиданные побочные эффекты.

Грейпфрут считается отличным средством для похудения. Он нормализует работу пищеварительной системы и способствует ускорению метаболизма. Кроме того, этот цитрус укрепляет иммунную систему и оказывает благотворное влияние на нервную систему. При регулярном поедании грейпфрута можно избавиться от проблем с бессонницей и стрессов. Но есть в этом, казалось бы, отличном во всех отношениях фрукте один существенный минус — он способен вступать в реакцию со многими медикаментами.

Содержащиеся в грейпфруте вещества влияют на обмен некоторых лекарств. Они блокируют их расщепление и переработку, тем самым вызывая увеличение их концентрации в крови. Поэтому, если вы принимаете какие-либо препараты, с осторожностью ешьте грейпфруты. А еще лучше дополнительно проконсультируйтесь с врачом.

Споры об этом напитке никогда не утихнут. Одни считают, что в умеренном количестве красное вино очень полезно для нашего организма, другие же напротив — яро доказывают, что у этого напитка нет ничего общего со здоровым питанием. Но как бы то ни было, красное вино, как и любой другой вид алкоголя, изначально оказывает расслабляющее действие.

Однако со временем этот эффект заменяется разрушением нейронов головного мозга, клеток печени, почек и других органов. Фазы сна, во время которых человек отдыхает, сокращаются. В результате напиток, призванный оказывать расслабляющее действие, лишает нас полноценного сна. Кроме того, вино относится к достаточно калорийным напиткам. Поэтому, если пить его регулярно, можно запросто получить пару лишних сантиметров на талии.

Этот полезный овощ оказывает благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, способствует нормализации пищеварения и обмена веществ, а также помогает бороться со стрессами и хронической усталостью. В составе спаржи имеется рекордное количество фолиевой кислоты, которая особенно ценна для беременных женщин и для людей, страдающих от заболеваний нервной системы.

Поскольку количество фолиевой кислоты в спарже просто зашкаливает, при регулярном поедании овоща может появиться неожиданный побочный эффект. Переизбыток этого компонента может провоцировать появление у мочи резкого и неприятного запаха. Отказываться от спаржи, конечно не стоит. Избавиться от побочного действия поможет простая вода. После того, как съели спаржу, пейте больше воды. Так вы снизите побочное действие от спаржи.

Томаты с их мясистой и кисло-кладкой мякотью очень полезны для здоровья. Они укрепляют сердечную мышцу, являются эффективным средством в борьбе с отечностью и оказывают положительное воздействие на работу эндокринной системы. Помимо этого, томаты считаются отличным диетическим продуктом, который может избавить от неконтролируемого чувства голода.

Несмотря на все плюсы, у томатов есть и побочные эффекты. Их нежелательно есть людям с болезнями почек и артритом, поскольку они отрицательно сказываются на водно-солевом обмене. Также нельзя есть томаты и тем, у кого присутствуют камни в желчном пузыре. Этот продукт считается отличным желчегонным средством, поэтому люди с такими проблемами должны исключить из рациона эти полезные плоды.

Сама по себе морковь является очень полезным корнеплодом. Она обогащена витамином А, который так необходим для здоровья органов зрения. Но при регулярном поедании овоща и тем более в больших количествах цвет кожи у человека может приобрести оранжевый оттенок. Но не стоит по этому поводу сильно беспокоиться. Просто сократите порции этого овоща, и проблема исчезнет.

Эта разновидность морских водорослей ценится за свой богатый состав. Ее многие привыкли добавлять в свежевыжатые соки, смузи и закуски. Спирулина считается отличным продуктом, который помогает справляться с лишними килограммами, она способствует нормализации обмена веществ в организме и улучшает работу органов пищеварения. Также спирулина способна выводить из организма токсины.

Но при регулярном поедании морской водоросли могут возникнуть неприятные ощущения в области живота, тошнота и даже мышечные боли. Чтобы этого не произошло, старайтесь просто соблюдать меру.

Корица очень богата на всевозможные антиоксиданты и полезные микроэлементы. Она обладает противовоспалительными свойствами, борется с инфекциями дыхательных путей и снижает уровень холестерина. Несмотря на все плюсы этого продукта, есть корицу можно только в ограниченном количестве. Нежелательно съедать более 6 г этого продукта, поскольку он обладает токсичными свойствами. Кроме этого, корицу нежелательно есть беременным женщинам и людям, которые подвержены аллергическим реакциям. Чтобы получить максимум пользы от корицы, научитесь соблюдать правило «золотой середины». Ешьте полезный продукт, но в меру.

Этот овощ благоприятно сказывается на состоянии нервной системы и является лучшим успокоительным средством. Полезен сельдерей и тем, кто следит за своей фигурой, так как он относится к низкокалорийным продуктам, которые способны дарить организму долгое ощущение сытости. А еще сельдерей прекрасно выводит из организма лишнюю воду и может избавить от проблем с пищеварением.

Хотя у сельдерея есть внушительный список плюсов, есть его крайне нежелательно тем людям, которые имеют мочекаменную болезнь или страдают от варикозного расширения вен. Не стоит увлекаться этим овощем и беременным женщинам, поскольку сельдерей может спровоцировать развитие метеоризма. А кормящим мамам от этого полезного продукта и вовсе стоит отказаться. Сельдерей ухудшает вкус молока и может стать причиной появления коликов у ребенка.