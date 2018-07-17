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Французские тосты с начинкой из сливочного сыра
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Французские тосты с начинкой из сливочного сыра 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
Хотите приготовить необычный завтрак для всей семьи, не потратив и 20 минут? Легко! Этот рецепт действительно довольно прост и не требует сверхъестественных ингредиентов. Итак, готовы попробовать фаршированные тосты по-французски? Вперед на кухню!
Натереть на терке цедру одного лимона. Добавить в тарелку с цедрой 1/2 стакана сахара и тщательно перемешать.
Добавить малину в миску, посыпать 2 столовыми ложками лимонного сахара.
Выжать сок ½ лимона, добавить его к ягодам и перемешать.
Положить сливочный сыр и сливки в глубокую миску, перемешать с помощью миксера на высокой скорости в течение 3-5 минут. Затем добавить мед и ваниль и еще раз тщательно перемешать миксером.
Порезать батон на ломтики толщиной примерно 2,5 см. В каждом ломтике сделать надрез вдоль длинной стороны так, чтобы образовался карман. Наполнить каждый карман взбитым сливочным сыром. Если надрезы сделать не удается, можно разрезать батон на ломтики толщиной 1 см и, намазав их сыром с одной стороны, соединить по два кусочка.
В небольшую миску разбить яйца, добавить молоко, ваниль, корицу и соль. Тщательно перемешать.
Нагреть большую скороду на среднем огне, добавить растительное масло. Обмакнуть каждый ломтик в яичную смесь и обжарить до золотистого цвета примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подавать теплыми, посыпав лимонным сахаром и украсив малиной.
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