10 рецептов завтраков со всего мира

Порой мы способны узнавать мир, не покидая при этом стен своей собственной кухни. С этим крутыми рецептами ваши завтраки заиграют новыми красками, а ноги сами понесут вас в новое незабываемое путешествие.

Если уж баловать себя сладким, то только по утрам и только домашней выпечкой. Этот завтрак позволит вам почувствовать себя канадцем. Приготовьте пышные оладьи с самым канадским продуктом — кленовым сиропом. Это — легкий вариант традиционного рецепта, поскольку для приготовления теста используется натуральный диетический йогурт.

1. Смешайте все ингредиенты, кроме кленового сиропа, в блендере или миксером до получения однородного теста.

2. Разогрев предварительно в сковороде масло, обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистой корочки.

3. Подавайте готовое блюдо сразу же, полив кленовым сиропом и по желанию чуть присыпав сахарной пудрой или украсив кусочками банана.

Каждый, кто хоть раз был в Греции, пробовал знаменитые греческие бублики кулури. Их всегда продают свежевыпеченными и посыпанными кунжутом, а чаще всего их можно встретить именно на утреннем столе. Мы предлагаем подать их к столу со знаменитым соусом цацики. Приготовьте традиционный греческий завтрак у себя дома!

1. Чеснок и огурец смешайте с йогуртом. Добавьте уксус, оливковое масло и перемешайте до однородной массы.

2. Готовый соус посолите, поперчите и оставьте в стороне.

3. Поставьте духовку разогреваться на 220 градусов и подготовьте противень.

4. В большой миске смешайте воду, дрожжи, оливковое масло, сахар и соль до однородной массы.

5. Просеяв муку, добавьте ее в смесь и замесите тесто.

6. Разделите готовое тесто на кусочки примерно по 50 г. и раскатайте их в колбаски.

7. Колбаски заверните бубликами, смажьте теплой водой и посыпьте кунжутом. Оставьте на 10-15 мин.

8. Выложив кулури на противень, выпекайте их около 15-ти минут.

9. Готовое блюдо подавайте сразу же. Не забудьте про соус цацики!

Маленькая хлебная булочка панини — одна из визитных карточек Италии. Эти средиземноморские горячие бутерброды готовят с самыми разными начинками: вот, например, идеальный рецепт для сытного завтрака с яйцом и сыром. Ингредиенты рассчитаны для одного панини: если у вас за утренним столом собралась большая компания, просто умножайте все на нужное количество человек.

1. Смажьте два кусочка хлеба сливочным маслом и, посыпав тертым сыром, отправьте подсушиваться в духовку, пока сыр не расплавится.

2. На один из кусочков выложите бекон и только что зажаренное яйцо. Посыпьте все солью и перцем, накройте листом салата и положите сверху второй ломтик хлеба.

3. Слегка обжарьте панини на сковороде с двух сторон. Подавайте готовое блюдо, разрезав бутерброд пополам.

Менемен — традиционное турецкое блюдо, которое и дома, и в кафе, как правило, подают по утрам. Это легкий, очень вкусный и полезный овощной омлет выходного дня для семейного завтрака.

1. Помидоры, предварительно бланшировав, нарежьте небольшими кубиками, а лук, перец и чеснок измельчите.

2. На оливковом масле обжарьте лук и чеснок. Добавьте перец, помидоры, хлопья чили и орегано, посолите и тушите на среднем огне около 7-ми минут.

3. В сковороду с овощами разбейте яйца и слегка помешайте их лопаткой, чтобы желтки разрушились.

4. Поперчите по вкусу и готовьте менемен еще 3-4 минуты.

5. Подавайте блюдо сразу же, по желанию посыпав свежей зеленью (например, кинзой).

Кюкю — азербайджанский король закусок и завтраков. Есть много разновидностей этого блюда: его готовят и с картофелем, и с баклажанами, и с курицей. Вот рецепт самого простого, но от этого не менее вкусного кюкю — со свежими травами и соусом из натурального йогурта. Это простой и очень полезный омлет с ароматной зеленью.

1. Яйца разбейте в большую миску и перемешайте с зеленью. Измельченный чеснок смешайте с йогуртом и отложите.

2. По вкусу добавьте соль и перец.

3. Выложив смесь в большую антипригарную сковороду, жарьте блюдо на среднем огне в топленом масле под крышкой около 10-ти минут.

4. Неострым ножом разрезав кюкю на 4 части, осторожно переверните их и обжарьте до румяной корочки.

5. Подавайте готовое блюдо с чесночным соусом.

Американские панкейки — пожалуй, самый распространенный во всем мире завтрак. Эти аппетитные блинчики-оладьи отлично сочетаются с самыми разными топпингами, и мы предлагаем приготовить их на завтрак с сезонными ягодами и полезным соусом.

1. Взбейте соус из сливок и сахарной пудры. На высокой скорости взбивайте сливки, постепенно добавляя по 1-2 ст. л. пудры. Отложите соус.

2. Приготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром и солью и, добавив молоко, продолжайте взбивать.

3. Постепенно вводите в смесь муку, продолжая взбивать.

4. Добавьте в смесь растительное масло и гашеную соду. Снова перемешайте все ингредиенты и оставьте смесь на несколько минут.

5. Обжаривайте панкейки в сковороде с двух сторон на умеренном огне до румяного цвета.

6. Подавайте панкейки, добавив к ним сливочный соус и свежие ягоды. Украсьте блюдо свежей мятой.

Скандинавские страны у многих ассоциируются со здоровым образом жизни и вкусной рыбой. Предлагаем приготовить отличный норвежский завтрак, сделав эти полезные бутерброды с рыбой и яйцом пашот. Рецепт рассчитан на одну порцию, и если вам нужно больше бутербродов, просто умножайте все на количество участников завтрака.

1. Тост поджарьте в духовке или подрумяньте на сковороде, чтобы он стал хрустящим.

2. Сварите яйцо пашот по одной из наших подробных инструкций и достаньте яйцо шумовкой.

3. Смажьте тост сливочным сыром, выложите сверху листья салата, рыбу и яйцо пашот.

Один из традиционных завтраков в Испании — испанская картофельная тортилья. Это сытное блюдо представляет из себя что-то среднее между омлетом и запеканкой. Попробуйте приготовить испанскую тортилью на завтрак для всей семьи!

Кабачок очистите, нарежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковороде в течение 2-3 минут.

Картофель очистите, измельчите, порезав на кружочки, и вместе с чесноком переложите в сковороду.

Обжаривайте овощную смесь на среднем огне в течение 5 минут с каждой стороны.

Взбейте яйца с солью и перцем, а затем вылейте на овощи. Сверху посыпьте все свежим тимьяном и готовьте около 10-ти минут.

Готовое блюдо переложите на тарелки и перед подачей дайте ему немного остыть.

Шакшука — знаменитый израильский завтрак из жареных овощей и яиц. Для ее приготовления используются только сезонные овощи, особые приправы и оливковое масло высокого качества. Подавайте шакшуку на завтрак прямо в сковороде, как принято в Израиле, и не забудьте о теплой пите, которую обычно макают в сочный желток.

1. Кубиками нарежьте болгарские перцы, а с томатов снимите кожуру.

2. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте в нем лук, пока он не станет мягким.

3. Добавьте к луку болгарские перцы, чеснок, кумин, куркуму и чили и обжаривайте на среднем огне около 5-ти минут, постоянно помешивая.

4. Затем добавьте томаты, и, посолив и перемешав овощную смесь, тушите ее на слабом огне около 5-ти минут.

5. Освободите место для яиц, сделав в овощах ложкой 2 небольшие выемки и разбив туда яйца. Белок постарайтесь аккуратно вмешать в овощную смесь, не трогая желтки. Готовьте блюдо на среднем огне, пока не схватится белок.

6. Подавайте шакшуку с питой, посыпав блюдо свежей зеленью.

Грузинские блюда, как правило, готовятся из небольшого количества ингредиентов, но они всегда получаются отменно вкусными, а выглядят сложными и изысканными. Вот, к примеру, этот рецепт квери: казалось бы, это обыкновенные вареники, но начинка из нежного сыра сулугуни делает блюдо уникальным.

1. Муку просейте. Добавьте к ней яйцо соль и воду, вливая ее тоненькой струйкой. Начинайте вымешивать тесто: оно должно получиться однородным, эластичным и упругим. Накройте его полотенцем и оставьте на полчаса.

2. Сформируйте примерно 40 шариков из теста. Раскатайте их в форму блинчиков.

3. Разделив сыр на порции примерно по 20 граммов каждый, слепите в шарики и помещайте их в центр кружочков из теста.

4. Слепите вареники, смочив их края кисточкой, вымоченной в воде, в форме полумесяца.

5. В подсоленной кипящей воде варите по 5 квери на медленном огне около 5-ти минут, пока они самостоятельно не всплывут на поверхность.

6. Вытаскивайте вареники из воды ложкой с дырками, чтобы стекла лишняя вода, и выкладывайте на теплую тарелку.

7. Подавайте блюдо горячим со сметаной или мацони, украсив свежей зеленью.