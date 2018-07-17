Интуитивное питание: диета без ограничений?

Концепция интуитивного питания основана на личных ощущениях человека. То, что ты хочешь в данный момент — это сигнал твоего организма о том, что тебе нужны данные вещества. Многие воспринимают данную диету как призыв есть пирожные, если хочется. Но это не так. О том, что же представляет собой эта методика на самом деле, рассказывает Олег Ирышкин, врач спортивной медицины и спортивной диетологии, кандидат медицинских наук, эксперт-диетолог федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Суть интуитивного питания заключается в том, чтобы научиться понимать, что означают эти сигналы, а главное, действительно ли вам хочется именно этого? Проблема в том, что если вы открываете холодильник и видите мороженое, которое вам хочется, это не означает, что это и есть потребность вашего организма.

— Каждому клиенту мы стараемся объяснить, что нужно прислушиваться к своему организму, чтобы понимать, чего он действительно требует, — рассказывает Олег Ирышкин. — Умение питаться интуитивно — это своего рода высший пилотаж здорового питания. Само по себе оно не появится: его необходимо развивать. Для этого вам в любом случае придется освоить основы правильного питания и отказаться от вредных продуктов, которые мы исключаем в стандартных диетических программах.

Так, к примеру, тяга к сладкому может говорить о нехватке хрома или триптофана, необходимого для выработки серотонина, гормона счастья. Восполнить недостаток хрома можно с помощью добавки пиколината хрома, недостаток триптофана — соответствующим нутрицевтиком. Но есть одно очень важное правило: прежде чем принимать какие-либо биодобавки или витаминно-минеральные комплексы, следует проконсультироваться со специалистом; не стоит назначать себе препараты самостоятельно, это может вызвать отторжение организма или приведет к аллергии. Тяга к жирному — это показатель, что в питании не хватает полезных жиров. Авокадо, красная рыба, орехи и растительные масла помогут справиться с непреодолимым желанием съесть что-нибудь жирное и избежать трансжиров.

Особенность интуитивного питания в том, что оно требует от человека умения отличать подлинные потребности организма от сиюминутного желания, вызванного внешним воздействием некоторых продуктов на зрительные, вкусовые и обонятельные рецепторы. Колбаса и красивые торты, призывно глядящие на вас с полок кафе и супермаркетов и содержащие огромное количество трансжиров и глютамата натрия, — это не интуитивное питание. Их заманчивый аромат и красивый дизайн — не более чем маркетинговый ход.

Если вы решили прибегнуть к интуитивному питанию, то стоит начать с пересмотра привычной продуктовой корзины. Если этого не сделать, восприятие сигналов организма будет искажено. Под действием усилителей вкуса, красителей и других химических добавок вас будет тянуть на нездоровую пищу. Постоянное употребление продуктов с большим содержанием сахара размывает восприятие. Если вы исключите сладкое из своего рациона, то вкус овощей и фруктов станет ярче и вы сможете распробовать их по-новому.

— Можно ли похудеть на интуитивном питании без фитнеса? Нет. Любая трансформация образа жизни в сторону более здорового подразумевает сочетание правильного питания и физических нагрузок, — продолжает эксперт. — Обязательное условие здорового образа жизни — минимум 30 минут физической активности каждый день. Можно заниматься и дома, и в фитнес-клубе, самостоятельно или под руководством профессионального тренера. Естественно, занятия с грамотным тренером дадут более качественный результат.

Обучаясь интуитивному питанию, вы меняете в корне само отношение к собственному здоровью, учитесь уважать и любить себя и свое тело.