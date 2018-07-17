Правда, что ростовчанин придумал стакан, который сам размешивает сахар?

У мужа дурная привычка — всё время стучит о стакан ложкой, когда размешивает сахар в чае. Даже скандалили по этому поводу! Может, кто из читателей « АиФ на Дону» посоветует, как с этим бороться?

Недавно ростовчанин Василий Махаринский придумал необычный стакан, который сам умеет размешивать сахар. Местный Кулибин уже получил патент на своё изобретение.

На дне чудо-стаканчика встроено уплотнительное кольцо из пластика, к которому прикреплён механизм для вращения с лопастями. Мешалка работает как тюбик губной помады, снизу подкручивается в разные стороны и создаёт внутри движение, которое и помогает бесшумно размешивать содержимое.

Ко всему прочему, стаканчик экологически безопасен, он бумажный и раскладной, имеет крышку со встроенным контейнером для сиропа, сахара или кофе, нужно лишь нажать кнопку, чтобы содержимое попало внутрь.

Изобретатель надеется, что его находка пригодится путешественникам, водителям, спортсменам и больным людям.

Любопытно, что шевелить мозгами ростовчанина заставил кризис. Когда-то он занимался бизнесом, но прогорел. Тогда-то он и решил придумать что-то простое, недорогое и незаменимое.