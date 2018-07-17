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Правда, что ростовчанин придумал стакан, который сам размешивает сахар?
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Правда, что ростовчанин придумал стакан, который сам размешивает сахар? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
У мужа дурная привычка — всё время стучит о стакан ложкой, когда размешивает сахар в чае. Даже скандалили по этому поводу! Может, кто из читателей «АиФ на Дону» посоветует, как с этим бороться?
Недавно ростовчанин Василий Махаринский придумал необычный стакан, который сам умеет размешивать сахар. Местный Кулибин уже получил патент на своё изобретение.
На дне чудо-стаканчика встроено уплотнительное кольцо из пластика, к которому прикреплён механизм для вращения с лопастями. Мешалка работает как тюбик губной помады, снизу подкручивается в разные стороны и создаёт внутри движение, которое и помогает бесшумно размешивать содержимое.
Ко всему прочему, стаканчик экологически безопасен, он бумажный и раскладной, имеет крышку со встроенным контейнером для сиропа, сахара или кофе, нужно лишь нажать кнопку, чтобы содержимое попало внутрь.
Изобретатель надеется, что его находка пригодится путешественникам, водителям, спортсменам и больным людям.
Любопытно, что шевелить мозгами ростовчанина заставил кризис. Когда-то он занимался бизнесом, но прогорел. Тогда-то он и решил придумать что-то простое, недорогое и незаменимое.
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