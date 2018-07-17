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Рецепт дня: Белый борщ
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Рецепт дня: Белый борщ 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Белый борщ — это сытный суп польского происхождения, очень ароматный, аппетитный и питательный.
Польский белый борщ абсолютно не похож на привычный нам красный. Ни внешне, ни рецептурой, ни вкусом. Тем не менее это потрясающее и уникальное блюдо, которое обязательно станет одним из ваших любимых.
В Польше традиционно варят белый борщ на Пасху, но на самом деле — значительно чаще.
Белый борщ, как правило, готовится на основе копченой (в идеале — краковской) колбасы и подается с четвертинками сваренного вкрутую яйца.
Что понадобится:
вода — 2 л  масло сливочное — 2 ст. л.
колбаса копченая — 900 г  чеснок — 4 зубчика
яйца — 4 шт.
лук-порей — 2 шт.
лук репчатый — 1 шт.
картофель — 2 шт.
сметана — 300 г  мука пшеничная — 40 г  хрен — 40 г  cоль, черный перец, укроп, петрушка, лавровый лист, майоран (по вкусу)
1. Яйца сварите вкрутую. Чеснок, укроп, петрушку и лук-порей измельчите. Репчатый лук нарежьте полукольцами. Почистите картофель и нарежьте кубиками.
2. Копченую колбасу положите в глубокую кастрюлю, залейте двумя литрами воды и доведите до кипения. После этого уменьшите огонь и варите около получаса.
3. На сливочном масле спассеруйте мелко нарезанные чеснок, репчатый лук и порей. Тушите до мягкости около 10 минут.
4. Переложите обжарку в кастрюлю с бульоном, добавьте нарезанный картофель, майоран и лавровый лист. Доведите до кипения, после чего варите 20–30 минут, пока картофель не станет мягким.
5. Выньте колбасу, порежьте ее кружочками, а суп взбейте блендером до состояния пюре. В отдельной миске перемешайте муку со сметаной. Добавьте около 100 г супа и снова перемешайте.
6. Получившуюся смесь влейте в суп. Варите до загустения около 5 минут.
7. Колбасу переложите в суп. Хрен мелко натрите и отправьте к борщу.
8. Посолите, поперчите, посыпьте нарезанной зеленью. Украсьте разрезанными на четвертинки яйцами и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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