Еда, которую лучше не есть в будни

Не стоит недооценивать влияние еды на то, как мы выглядим, пахнем и чувствуем себя. Особенно это касается запаха — удушающие ароматы не нравятся никому, особенно в условиях, когда люди находятся близко друг к другу — так, как это происходит в подавляющем большинстве рабочих коллективов. Запах тела сильно зависит от температуры — когда она повышается, потовые железы активизируются. В данном случае интересно то, что сам по себе пот не имеет запаха. Неповторимый аромат вы приобретаете тогда, когда пот смешивается с бактериями на поверхности кожи. А этот процесс уже зависит от того, насколько вы здоровы и какую пищу едите. Некоторые их продуктов способны радикально менять ваш запах — особенно, если вы имеете некоторые проблемы со здоровьем. При этом продукты, влияющие на запах, являются весьма полезными и порой даже незаменимыми. Поэтому вам придется сделать непростой выбор — или хорошо пахнуть или есть полезные продукты. Однако все не так плохо — эффект от употребления того или иного продукта длится всего несколько часов, кроме того, нивелировать эффект поможет веточка кинзы или любой другой ароматной зелени.

Красное мясо

Сочный стейк — вершина пищевой пирамиды потребностей мясоедов, однако неконтролируемой поглощение красного мяса может серьезно повредить здоровью и значительно укоротить жизнь. Мясо довольно тяжело переваривается, и в процессе усвоения в кишечнике могут образовываться гнилостные бактерии, которые, в свою очередь, влияют на ваш запах. По этому поводу было проведено несколько экспериментов, и все они показали, что женщины считают запах тех, кто не ест мясо, более привлекательным, чем у убежденных мясоедов.

Алкоголь;

Алкоголь в неумеренных количествах может на корню разрушить ферментацию в вашем организме и стать катализатором болезненных процессов. Мало того, что на следующий день после веселья изо рта пахнет как из помойной ямы, так еще и запах кожи становится поистине отвратительным. Спирт поглощается кровью и метаболизируется в уксусную кислоту. А она уже становится причиной ужасного зловония.

Овощи семейства крестоцветных

Несмотря на то, что такие продукты содержат огромное количество антиоксидантов, некоторые овощи, такие как брокколи, брюссельская и цветная капуста, содержат соединения серы, которые могу инициировать повышение температуры и повышенное потоотделение с весьма характерным запахом. А еще, такие продукты могут вызывать метеоризм у тех, кто обладает ослабленным кишечником.

Спаржа

По тем же причинам, что и с овощами семейства крестоцветных, спаржа способна сделать вас грозой офисного люда. Однако, это грозит не всем, а только тем, у кого есть определенный ген, который превращает такие продукты в сероводородную бомбу.

Рыба для некоторых из людей

Рыба является весьма полезным для вашего здоровья продуктом и содержит достаточное количество «хороших» жиров омега-3. Тем не менее около 20 процентов людей имеют врожденное генетическое отклонение, которое называют триметиламинурия. Это заболевание характеризуется невозможностью усваивать рыбу как таковую или проявлением сложностей, возникающие при этом. В числе симптомов — сильный запах тела, который невозможно перебить никакими дезодорантами.

Продукты с низким содержанием углеводов

Мы используем углеводы в качестве основного источника энергии, поэтому, когда мы лишаемся их, организм начинает производить кетоновые тела в качестве альтернативного источника энергии. Этот процесс сопровождается выделением резкого запаха ацетона и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому стоит оставить безуглеводную диету безумным бодибилдерам, которые скоро ответят за свои преступления против здоровья. Кроме того, не все углеводы плохи — некоторое количество резистентного крахмала, который содержится, к примеру, в бананах или картофеле, просто необходимо нашему организму.

Лук и чеснок

Лук и чеснок — необходимые элементы рациона в наших широтах, особенно в зимнее время. Однако, эти продукты богаты соединениями серы, которые могут провоцировать неприятный запах тела. В то же время, польза лука и чеснока просто огромна — они способны нормализовать кровяное давление и оптимизировать метаболизм.

Сладкое;

Мы можем с уверенностью сказать, что нездоровая пища должна быть исключена полностью из нашего рациона — она наполнена обработанными продуктами, которые повышают уровень холестерина в крови, а также провоцируют выброс инсулина. Все это приводит к настоящей ферментной катастрофе в организме, проявляющейся повышенной потливостью и неприятным запахом тела.