Рецепт салата «Тбилиси», который любят все женщины — смотрите на видео

Рецепт салата под названием «Тбилиси» просят все, кто его попробует, и на праздничном столе он ни за что не останется без внимания, говорится в описании к ролику. Видео опубликовано на канале «Вкусная минутка»

Салат легкий и сытный одновременно. Благодаря своим ингредиентам он к тому же получается ярким, свежим и ароматным, что выделяет его среди других блюд на столе, сказано в описании к видеорецепту.

Ингредиенты:

Говядина (отваренная) — 250 г Красная консервированная фасоль — 1 банка

Лук красный — 1 шт.

Сладкий красный перец — 1 шт.

Острый перец— 0,5 шт.

Чеснок — 2 зубца

Орехи грецкие — 50 г Хмели-сунели — 0,5 ч. л.

Масло оливковое — 30 мл Уксус яблочный 6% (или виноградный) — 1 ст. л.

Кинза, черный молотый перец и соль — по вкусу

Вкусные рецепты: как приготовить пхали из баклажанов

Лук предварительно нужно замариновать. Для этого понадобится разбавить 1 ст. л. уксуса в 100 мл кипяченной воды и поместить в полученную жидкость лук. Мариновать его нужно 7-10 минут.