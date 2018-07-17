Ещё
Рецепт салата «Тбилиси», который любят все женщины — смотрите на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт салата «Тбилиси», который любят все женщины — смотрите на видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Рецепт салата под названием «Тбилиси» просят все, кто его попробует, и на праздничном столе он ни за что не останется без внимания, говорится в описании к ролику. Видео опубликовано на канале «Вкусная минутка»
Салат легкий и сытный одновременно. Благодаря своим ингредиентам он к тому же получается ярким, свежим и ароматным, что выделяет его среди других блюд на столе, сказано в описании к видеорецепту.
Ингредиенты:
Говядина (отваренная) — 250 г  Красная консервированная фасоль — 1 банка
Лук красный — 1 шт.
Сладкий красный перец — 1 шт.
Острый перец— 0,5 шт.
Чеснок — 2 зубца
Орехи грецкие — 50 г  Хмели-сунели — 0,5 ч. л.
Масло оливковое — 30 мл  Уксус яблочный 6% (или виноградный) — 1 ст. л.
Кинза, черный молотый перец и соль — по вкусу
Вкусные рецепты: как приготовить пхали из баклажанов
Лук предварительно нужно замариновать. Для этого понадобится разбавить 1 ст. л. уксуса в 100 мл кипяченной воды и поместить в полученную жидкость лук. Мариновать его нужно 7-10 минут.
Sputnik Грузия: последние новости
Лимон и вода: рецепт здоровья Нигерийского малыша бросили родители – история его спасения на видео Крещение младенцев в Грузии – видео, которое шокировало миллионы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко надела полностью прозрачные брюки8
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать17
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото72
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Звезду «Универа» Рудову заподозрили в съемках порнофильмов
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение