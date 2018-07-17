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На Среднем Урале взлетели цены на сахар
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На Среднем Урале взлетели цены на сахар 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Цены на продовольственные товары на Среднем Урале с начала года выросли на 0,8%, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловскстате.
Наибольший скачок цен в первом полугодии зафиксирован на овощную продукцию, фрукты и сахар-песок. Так, морковь по сравнению с декабрем 2017 года подорожала в 1,8 раза, капуста — в 2,9 раза, картофель — в 1,6 раза.
Цены на сахар за период с января по июнь выросли на 16,3%, на яблоки — на 15%, на репчатый лук — на 31,1%.
При этом подешевели курица, гречка, рис, яйца, молоко питьевое цельное пастеризованное, соль, сливочное и подсолнечное масла.
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