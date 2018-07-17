Как выбрать качественный мед?

Такой ценный и полезный продукт как мед пользуется спросом в любое время года, но нередко продавцы, желая заработать, продают некачественный продукт. Так, в составе меда появляется сахар, мука, патока и даже мел. Как же определить, какой мед качественный?

Если отдавать мед на проверку специалистам на лабораторный анализ, то они могут предоставить вам данные сразу по нескольким показателям, которые и указывают на качество меда. Это диастазное число, массовая доля ГМФ и нерастворимых в воде примесей, качественная реакция на ГМФ и т.д. Но что делать, если такой возможности нет?

Специалисты управления ветеринарии Алтайского края рекомендуют покупать мед у одного проверенного продавца. Если вы только изучаете рынок, купите мед не в большом количестве на пробу. А у продавца попросите ветеринарный сопроводительный документ.

Советы при выборе меда:

Обратите внимание на его цвет. Многим кажется, что если мед белый, то он обязательно сахарный, а если темно-коричневый, то в нем есть патока или сахарный сироп. Стоит знать, что к светлым сортам меда относятся донниковый, акациевый и кипрейный; к темным — гречишный, вишневый и падевый мед, а остальные сорта могут иметь желтоватый, янтарный цвета. Мед должен пахнуть. О качестве меда говорит и его вкус — сладкий, без постороннего привкуса. Некачественный мед не имеет запаха, а о термообработке свидетельствует карамельный привкус меда. Консистенция. Правильный мед может быть и жидким, и густым, все зависит от времени, когда был осуществлен медосбор. В течение месяца после сбора (конец июля-конец сентября) мед жидкий, а затем начинает кристаллизоваться. И если зимой вы увидели на рынке жидкий мед, вероятнее всего, его просто растопили или добавили в него глюкозный сироп. Если мед нагреть, он теряет все свои ценные качества.

Проверка: если окунуть в мед ложку и поднять ее, он будет стекать длинной нитью, а когда порвется, то образуется горка, которая медленно будет исчезать. Некачественный продукт стекает быстро.