Кетчуп со вкусом колы и бекона: россиян ждет гастрономический экстаз

Компания «Нэфис-биопродукт» обновила линейку кетчупов Mr. Ricco. Теперь можно будет попробовать, к примеру, соус со вкусом колы. Звучит, конечно, странно, но говорят, что это будет революция вкуса.

Ценители необычных соусов смогут попробовать кетчупы со вкусом бекона, колы и вяленого томата (согласны, последнее звучит не так уж экзотично).

PR-менеджер холдинга Айгуль Мирзаянова заявила, что необычные вкусы станут драйвером роста компании. Пока что новые виды кетчупов доступны только в Казани — жители города уже успели их заценить и поделиться впечатлениями в соцсетях.

Кетчуп со вкусом КОЛЫ! Надо ещё майонез со вкусом спрайта и горчицу со вкусом фанты. pic.twitter.com/gP7pq0iOWn

— Наташенька (@free_red) 16 июля 2018 г.

Как ни странно, официальной информации о составе столь странного продукта нет, но Мирзаянова сообщила, что в кетчупе со вкусом колы речь идет не о напитке, а об одноименном вечнозеленом растении.

Друзья, товарищи, приятели и просто знакомые! Спасибо всем за поздравления! Мне очень приятно... Попробовали бы такой кетчуп? #кетчупсовкусомколы #янерискнула #чтопроисходит

Публикация от Юлия Ильюхина (@fertiliti161)

14 Июл 2018 в 11:11 PDT Кола — это африканский орех, насыщенный кофеином, который используют для изготовления тонизирующих напитков. Вероятно, его и включили в состав кетчупа. Правда, растение весьма дорогостоящее — 1 килограмм обходится где-то в 1000 рублей.

Публикация от Maxim Shikov (@maximshikov)

14 Июл 2018 в 2:13 PDT Кстати, на американском рынке кетчуп со вкусом колы — стандартный продукт из ассортимента супермаркета. Но местные бизнесмены не обходятся одним лишь растением, есть соусы и из настоящей сладкой газировки — ее для этого упаривают.