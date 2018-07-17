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В Красноярском крае во втором квартале увеличился прожиточный минимум
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В Красноярском крае во втором квартале увеличился прожиточный минимум 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Во втором квартале правительство Красноярского края утвердило новую величину прожиточного минимума (ВПМ).
По сравнению с первым кварталом он вырос на 2,9% и составил 11 675 рублей. Для пенсионеров сейчас его размер — 9 074 рублей, для жителей Крайнего Севера — 13 235 рублей.
Причиной увеличения стал рост цен на ряд сезонных продуктов: свежую капусту, свеклу, морковь, картофель. Почти на 8% подорожал сахар, на 1,3% — сливочное масло. При этом почти на 25% подешевели огурцы, помидоры и яйца — на 6,3%, апельсины стали дешевле на 7,2%.
Отметим, что величина прожиточного минимума дает возможность оценивать темпы изменения цен на потребительском рынке. Размер ВПМ устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата. Прожиточный минимум используют при расчете размеров детских пособий и субсидий на ЖКХ.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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