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Почти треть исследованной молочной продукции в Нижегородской области оказалась фальсификатом
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Почти треть исследованной молочной продукции в Нижегородской области оказалась фальсификатом 

В городе N 24 минуты назад
Фото: В городе N
30% исследованной в прошлом году молочной продукции в регионе оказалась фальсификатом. Об этом сообщила заведующая лабораторией химико-токсикологических исследований ФБГУ «Нижегородский референтный центр» Татьяна Буяльская на пресс-конференции 17 июля.
По еt словам, самыми частыми нарушениями стало наличие растительных жиров, которые не указаны на этикетке продукции, а также сухого молока в питьевом молоке.
«Если сухое молоко качественное, то само по себе оно безопасно. Но покупатель должен быть информирован о составе продукции, которую он приобретает, поэтому производитель обязан указывать данные сведения на упаковке», — пояснила Буяльская.
Кроме того, в ходе проведtнных исследований было выявлено несоответствие содержания жира и белка по качественным показателям, указанным на этикетке продукта. Как отметила Татьяна Буяльская, большая часть нарушений касалась сливочного масла.
«К сожалению, некачественная продукция по-прежнему встречается. Точных данных по 2018 году пока нет, но можно сказать, что наблюдается тенденция к снижению количества фальсификата», — сообщила Буяльская.
Напомним, Роскачество назвало марки лучших рыбных консервов.
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