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Правильное питание отменяется: на Урале стремительно дорожают овощи
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Правильное питание отменяется: на Урале стремительно дорожают овощи 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня Свердловскстат опубликовал данные об изменении цен на основные продукты питания. Как оказалось, базовый набор продуктов подорожал на 0,8% по сравнению с прошлым годом.
Наиболее заметно цены подскочили на овощи: репчатый лук теперь стоит на 30% больше, цены на морковь и картофель выросли более чем в полтора раза, а белокочанная капуста подорожала почти в три раза. Также цена заметно выросла у пшена, сахара и яблок.
Отметим, что ряд продуктов все-таки подешевел, но изменение колеблется, в среднем, в районе 2-4%. Например, цена снизилась на куриное мясо, яйца, сливочное и подсолнечное масло. Но рекордсменом по самой низкой цене стало молоко: оно подешевело на 8% и теперь стоит примерно 45 рублей 21 копейку.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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