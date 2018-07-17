Оригинальные блюда на мангале. Что приготовить на пикнике кроме шашлыка

Летние вылазки на природу невозможно представить без посиделок у костра с друзьями и ароматных блюд на открытом огне. Однако традиционный шашлык из свинины, мясные купаты и жареные куриные крылышки со временем надоедают, кажутся чересчур калорийными и тяжёлыми для желудка. Для ценителей полезного гриля и настоящих гурманов редакция «АиФ-Челябинск» подобрала необычные рецепты для мангала, которые легко воплотить на природе.

Шампиньоны в сметане

Альтернативой мясному шашлыку могут стать грибы, которые также отличаются питательностью. Этот рецепт приглянётся тем, кто предпочитает спонтанный отдых без грандиозных приготовлений.

500 г шампиньонов200 г сметаны½ ч. ложки соли½ ч. ложки приправы хмели-сунели

Свежие грибы нужно промыть и промокнуть бумажным полотенцем. В таком виде берём их на пикник. Уже на природе нужно смешать сметану с любимыми специями и обвалять в ней шампиньоны. Для этого можно использовать глубокую посуду либо обычный полиэтиленовый пакет. Грибы в соусе наденьте на деревянные шпажки или просто положите на решёточку. Жарить нужно аккуратно, около 10 — 15 минут. Грибы, естественно потемнеют сверху, но внутри получатся очень сочными.

Если вам удастся найти шампиньоны с большой шляпкой, то можно приготовить оригинальные мини-пиццы. Для этого лишь надо нафаршировать шапочки грибов какой-либо начинкой. Например, смесью помидоров с сыром и зеленью. Далее — запекаем всё аккуратно на мангале.

Стейк из форели

Для приготовления на гриле следует брать не очень костистую рыбу с плотным мясом. Отлично подойдёт, например, форель, сёмга, дорада, горбуша и кета. Запечённая рыба сохранит витамины и полезные микроэлементы. Чтобы мякоть была сочная и не прилипла к решётке, надо предварительно смазать кусочки растительным маслом. А во время обжаривания можно переворачивать тушку лишь один — два раза.

Предлагаем вам классический рецепт форели на мангале. Мясо этой рыбы, приготовленной на огне, получится нежным и ароматным и придётся по вкусу даже детям и приверженцам здорового образа жизни.

1 кг форели1 пучок укропа½ лимона3 ст. ложки оливкового масла3 ст. ложки соевого соуса1 ч. ложка сахарасмесь перцев — по вкусусоль — по вкусу

Рыбу почистите от чешуи, отрежьте голову, хвост и плавники и выпотрошите. Тушку нарежьте поперёк — стейками толщиной около 2 — 3 см. Оставьте кусочки ненадолго в глубокой тарелке, чтобы с них стекла лишняя жидкость. Затем добавьте к форели мелко нарезанный укроп, сок лимона, сахар, соль и специи. Полейте всё оливковым маслом, смешанным с соевым соусом, и перемешайте стейки. В таком маринаде надо оставить рыбу как минимум на 30 минут. А можно и вовсе убрать в холодильнике на ночь.

Форель следует жарить с обеих сторон на решётке при хорошо разогретых углях. На приготовление уйдёт не более 10 минут.

Кстати, рыбу можно готовить на мангале и целиком. Чтобы маринад проник внутрь, сделайте на ней несколько небольших надрезов. Или вовсе начините рыбу зеленью, лимоном, чесноком, грибами или овощами.

Креветки с дымком

Простой шашлык можно приготовить из креветок. При этом обязательно нужно брать те, что большого размера, то есть — королевские. Для удобства используйте деревянные шпажки. Или просто выложите креветки на решётку.

1 кг королевских креветок1 лимон1 головка чеснока1 ст. ложка соевого соусасоль — по вкусусмесь перцев и приправ — по вкусу

Для маринада нужно смешать в блендере специи, лимон, чеснок и соевый соус. Получившейся смесью залейте чистые, предварительно очищенные от панциря креветки и оставьте настаиваться несколько часов. Затем нужно «посадить» креветки на шпажки и жарить 10 — 15 минут, постоянно переворачивая, пока не появится румяная корочка.

Тот, кто не любит острые блюда, может вымочить креветки в пряном соусе терияки, смешанном с семенами кунжута. В этом случае нанизывать морепродукты на шпажки можно поочередно с дольками ананаса.

Картофельный «вулкан»

Сложно представить поход на природу без картошечки с дымком. Самый простой вариант — приготовить картофель с хрустящей корочкой на шампурах или запечь её с приправами и овощами в фольге. Мы же предлагаем вам удивить своих товарищей и сделать на барбекю сочные картофельные «вулканчики»!

6 больших картофелин250 г сливочного сыра400 г твёрдого сыра12 ломтиков бекона6 ст. ложек сметаны1 пучок зелёного лука

Заготовку для этого блюда необходимо сделать заранее в домашних условиях. Как понятно из названия, мы будем начинять картошку аппетитной начинкой. Однако на мангал надо отправлять уже готовый картофель. Лучше запечь его дома в фольге, либо аккуратно отварить в мундире.

В это время готовим начинку из мелко нарезанного лука, 300 г твёрдого сыра, натёртого на средней тёрке, и сливочного сыра. Готовый картофель нужно остудить и отрезать у него «попки» с двух сторон. Причём так, чтобы «дно» осталось, а «крышечка» нам не нужна. Затем с помощью маленькой ложки вытаскиваем мякоть картошки, не повреждая при этом стенки. Далее начиняем картофель. Для начинки также можно взять помидоры и колбасу. Оборачиваем картофель двумя ломтиками бекона и закрепляем их зубочистками.

В таком виде привозим «вулканчики» на природу и готовим на решётке в вертикальном положении до золотистой корочки бекона. Примерно через 20 минут нужно посыпать картофель оставшимся твёрдым сыром и дать ему расплавиться в виде «крышечки». Готовое блюдо украсьте сметаной и зеленью.

Овощной шашлык

Овощи на углях могут быть гарниром к рыбе или грибам, либо самостоятельным блюдом. На мангале вкусно получаются цуккини, баклажаны, кукуруза, помидоры черри и сладкий болгарский перец. Их следует лишь нарезать кружочками и насадить на шампур. Не забудьте посолить и приправить овощи по вкусу.

На открытом огне вкусно получается и цветная капуста. Перед приготовлением её соцветия следует сбрызнуть соусом из оливкового масла с чесноком. Также поэкспериментируйте с маленькой брюссельской капустой. Например, заверните её в бекон и запекайте на решёточке.

Банановые «лодочки»

Среди рецептов для приготовления на мангале есть варианты и для сладкоежек. Один из самых популярных десертов на природе — банановые «лодки».

бананшоколадмаршмеллоу (либо зефир) корица (либо кокосовая стружка)

Почистите бананы и разрежьте вдоль. Уложите кусочки фрукта в фольгу в форме лодочки, а затем «начините» её кусочками шоколада и маршмеллоу. Сверху посыпьте корицей и заверните банан полностью в фольгу. «Лодочки» нужно обжаривать на решёточке в течение 5 минут. Кстати, кушать запечённые бананы вкуснее с мороженым.

Печёные яблоки

Ещё один лёгкий в приготовлении и вкусный десерт для пикника — печёные яблоки.

5 крупных яблок5 ч. ложек мёда20 г клюквы5 грецких ореховкорица

С помощью ножа нужно аккуратно сделать отверстие примерно до половины яблока, удалив сердцевину, но оставив «дно». Далее в каждый фрукт положите по ложке мёда, грецкому ореху и ягод. Ароматный вкус добавит корица.

Каждое яблоко заверните в фольгу и выпекайте на углях или решётке, пока фрукты не станут мягкими. Подавать также вкуснее с мороженым.