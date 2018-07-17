Сезон лисичек: как правильно консервировать грибы

Подходящее время для сбора разных видов грибов варьируется от апреля до октября. Пик приходится на август-сентябрь. Именно в данный период грибники начинают консервировать урожай на зиму. В этом материале «Вечерняя Москва» расскажет один из самых верных и простых рецептов.

Начинающему грибнику очень легко запутаться в способах консервирования. Одним из самых простых методов заготовки является закупоривание в банку с предварительным обжариванием.

Для этого необходимо сначала подготовить грибы. Они должны быть плотные и не перезревшие. Грибы стоит отсортировать по размеру, удалить от листьев, моха, земли и тщательно промыть. После этого отрезать корневые корешки и удалить поврежденные места. Грибы можно консервировать целиком или предварительно отделить ножку от шляпки. Не храните нарезанные на кусочки маслята, моховики, рыжики и грузди вне раствора с поваренной солью или лимонной кислотой. Иначе они потемнеют.

Далее методы консервирования разнятся. Повар Валентина Ледовских, которая работала в Доме Советов в городе Целиноград (сейчас Астана) Казахской Советской Социалистической Республики, рассказала свой способ заготовки грибов.

— Для этого идеально подходят лисички. Берем подготовленные свежие грибы и отвариваем их. После термообработки они должны быть мягкими. Обжариваем грибы на растительном масле. В скором времени лисички начнут подпрыгивать, как попкорн. Это значит, что грибы готовы. Литровую банку плотно слоями наполняем грибами. Потом выливаем на сковороду еще растительного масла, подогреваем его и заливаем к лисичкам. После этого закручиваем банку железной крышкой, — поделилась рецептом Валентина Ледовских.

Пропорции масла — одна столовая ложка на литровую банку.