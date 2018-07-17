Рецепты здоровья: мази на травах от геморроя

Очень неприятное заболевание — геморрой. Связанные с ним неудобства и дискомфортные ощущения способны заметно осложнить жизнь. Если вам эта проблема знакома, обратите внимание на лекарственные травы, которые сейчас растут рядом с вами — многие из них могут облегчить симптомы геморроя и помочь в борьбе с ним.

Мази на травах облегчают симптомы геморроя

Важно понимать: эти рецепты — не панацея, вряд ли они полностью избавят вас от болезни, если не принимать других мер. Но в качестве вспомогательного средства — чтобы снять воспаление, уменьшить боль, заживить трещины, остановить кровотечение — они могут быть полезны. Мази — эффективное местное средство от симптомов геморроя. Для их приготовления используют травы с противовоспалительным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, антисептическим действием. В качестве основы можно применять качественное сливочное масло, свежий нутряной жир или (хуже) вазелин. Хранить приготовленную мазь следует не дольше 5-6 недель, лучше готовить средство небольшими порциями, но чаще. Держать в холодильнике, в хорошо укупоренной емкости. По мере необходимости наносить мазь на геморроидальные узлы, трещины анального отверстия.

Мазь с тысячелистником

Взять поровну сушеную измельченную траву тысячелистника и нутряной жир. Растительное сырье растереть в порошок и тщательно смешать с жиром.

Мазь с календулой

1 стакан свежих измельченных соцветий календулы смешать с 0,5 кг свежего свиного нутряного жира и варить на водяной бане, помешивая, в течение 1 часа. Процедить, остудить.

Мазь с подорожником

100 г сушеных листьев подорожника большого растереть в порошок и смешать со 100 г сливочного масла. Томить на водяной бане, помешивая, в течение получаса, затем процедить и остудить.

Мазь с корнями девясила и конского щавеля

Сушеные корни девясила высокого и щавеля конского измельчить в порошок (можно использовать кофемолку или мельницу для специй). Тщательно смешать по 1 ст.ложке каждого порошка, 1 ч.ложку спиртовой настойки прополиса (аптечной) и 100 г сливочного масла.

Мазь на травах

Смешать по 1 ч.ложке измельченного в порошок сушеного растительного сырья:

листьев подорожника большого;

соцветий календулы лекарственной;

корня лопуха большого;

соплодий (шишек) хмеля обыкновенного.

Добавить к сбору 100 г сливочного масла, перемешать, томить на водяной бане в течение получаса, регулярно помешивая, затем процедить и остудить. Возможно, вам также будут интересны публикации:

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