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Азу по-татарски
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Азу по-татарски 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Азу по-татарски — национальное блюдо, представляющее из себя тушеное мясо с картошкой и солеными огурцами. Отличный выбор для сытного обеда для всей семьи.
Ингредиенты
Говядина 500 г  лук 5 шт  соленые огурцы 3 шт  томатная паста 2 ст. л.
мясной бульон 1 стакан
картофель 1 кг  чеснок 3 зубчика
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняТатарская
Мясо помойте и нарежьте тонкими полосками. Разогрейте немного растительного масла в казане и слегка обжарьте в нем мясо. Добавьте нарезанный полукольцами лук и жарьте, пока он не станет мягким.
Добавьте томатную пасту и огурцы, нарезанные мелкими кубиками или натертые на крупной терке. Влейте бульон (его можно заменить водой), накройте крышкой и тушите, пока мясо не будет полностью готово.
Тем временем картофель очистите и нарежьте соломкой. Обжарьте его в сковороде в небольшом количестве масла почти до готовности. Переложите картофель в казан к мясу. Добавьте соль, перец, лавровый лист и измельченный чеснок. Перемешайте и тушите в течение 5-7 минут, пока картофель не будет полностью готов.
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