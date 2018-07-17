Азу по-татарски

Азу по-татарски — национальное блюдо, представляющее из себя тушеное мясо с картошкой и солеными огурцами. Отличный выбор для сытного обеда для всей семьи.

Ингредиенты

Говядина 500 г лук 5 шт соленые огурцы 3 шт томатная паста 2 ст. л.

мясной бульон 1 стакан

картофель 1 кг чеснок 3 зубчика

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняТатарская

Мясо помойте и нарежьте тонкими полосками. Разогрейте немного растительного масла в казане и слегка обжарьте в нем мясо. Добавьте нарезанный полукольцами лук и жарьте, пока он не станет мягким.

Добавьте томатную пасту и огурцы, нарезанные мелкими кубиками или натертые на крупной терке. Влейте бульон (его можно заменить водой), накройте крышкой и тушите, пока мясо не будет полностью готово.

Тем временем картофель очистите и нарежьте соломкой. Обжарьте его в сковороде в небольшом количестве масла почти до готовности. Переложите картофель в казан к мясу. Добавьте соль, перец, лавровый лист и измельченный чеснок. Перемешайте и тушите в течение 5-7 минут, пока картофель не будет полностью готов.