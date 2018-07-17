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Фаршированный картофель
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Фаршированный картофель 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сытное блюдо для семейного обеда или ужина.
Ингредиенты
Оливковое масло 1,5 ст. л.
картофель 3 шт  бекон (готовый) 6 полосок
сметана 3 ст. л.
йогурт 1 ст. л.
орегано 2 ч. л.
сухой чеснок 2 ч. л.
фарш из индейки 300 г  сыр чеддер 70 г  помидор 1 шт  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 250 градусов.
Картофелины хорошо помойте и разрежьте пополам вдоль. Выложите на застеленный бумагой противень кожицей вверх. Смажьте маслом, посолите и поперчите. Поместите в духовку на 20 минут, пока картофель не станет мягким, а кожура не подрумянится. Охладите до комнатной температуры.
Тем временем смешайте сметану, йогурт, щепотку орегано и щепотку чеснока.
Разогрейте масло в сковороде, добавьте фарш и готовьте около 7 минут, пока он не подрумянится. Добавьте щепотку орегано и щепотку чеснока, посолите и поперчите.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Когда картофель достаточно остынет, аккуратно выньте ложкой мякоть, но так, чтобы не повредить стенки. Выложите на противень. Посыпьте тертым сыром и поместите в духовку на 5 минут.
Разложите по половинкам картофеля фарш, нарезанный кубиками помидор и раскрошенный бекон. Полейте сметанным соусом и подавайте.
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