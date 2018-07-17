Фаршированный картофель

Сытное блюдо для семейного обеда или ужина.

Ингредиенты

Оливковое масло 1,5 ст. л.

картофель 3 шт бекон (готовый) 6 полосок

сметана 3 ст. л.

йогурт 1 ст. л.

орегано 2 ч. л.

сухой чеснок 2 ч. л.

фарш из индейки 300 г сыр чеддер 70 г помидор 1 шт Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 250 градусов.

Картофелины хорошо помойте и разрежьте пополам вдоль. Выложите на застеленный бумагой противень кожицей вверх. Смажьте маслом, посолите и поперчите. Поместите в духовку на 20 минут, пока картофель не станет мягким, а кожура не подрумянится. Охладите до комнатной температуры.

Тем временем смешайте сметану, йогурт, щепотку орегано и щепотку чеснока.

Разогрейте масло в сковороде, добавьте фарш и готовьте около 7 минут, пока он не подрумянится. Добавьте щепотку орегано и щепотку чеснока, посолите и поперчите.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Когда картофель достаточно остынет, аккуратно выньте ложкой мякоть, но так, чтобы не повредить стенки. Выложите на противень. Посыпьте тертым сыром и поместите в духовку на 5 минут.

Разложите по половинкам картофеля фарш, нарезанный кубиками помидор и раскрошенный бекон. Полейте сметанным соусом и подавайте.