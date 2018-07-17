Скумбрия в банке с гарниром из золотистого риса 

Наверняка у многих была такая ситуация, когда хочется приготовить что-нибудь в духовке, а подходящей формы нет. Хочу предложить отличный выход из ситуации — использовать обычную стеклянную банку! Сегодня я готовлю скумбрию в маринаде с необычным гарниром из риса.
Готовое блюдо
Для приготовления нам потребуется:
две скумбрии;
луковица;
морковь;
лавровый лист;
100 мл растительного масла;
специи по вкусу;
стеклянная банка (у меня 1,5-литровая).
Ингредиенты
Приготовление:
Рыбу режем на кусочки сантиметра по три, посыпаем солью и вашими любимыми специями.
Режем рыбу
Репчатый лук режем не очень мелко, морковь трем на крупной тёрке.
Лук и морковь
На дно банки укладываем лавровый лист и слоями рыбу, лук, морковь.
Уложили в банку
Заливаем растительным маслом, банку закрываем железной крышкой (без резинки) и ставим в холодную духовку.
Ставим в духовку
Духовку разогреваем до 150ºC и тушим рыбу 1 час. Пока тушится рыба, приготовим гарнир. Морковь трем на мелкой терке…
Морковь трем на мелкой терке
… и обжариваем в растительном масле (чем ярче будет морковь, тем красивее в итоге будет рис).
Морковь обжариваем
Промываем рис (я беру круглый, не пропаренный) и добавляем к обжаренной моркови, перемешиваем и немного обжарим.
Обжариваем рис Морковь отдала маслу свою солнечную окраску — и рис получается очень красивым. Немного солим и заливаем кипятком. Уровень воды должен быть на 2 см выше риса. Варим рис 20-25 минут под закрытой крышкой.
Варится рис Затем выключаем рис и даем настояться. К этому времени рыба тоже готова. Прошу к столу!
Приятного аппетита!
Приятного аппетита!