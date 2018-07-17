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Запеченные яйца с картофелем и анчоусами
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Запеченные яйца с картофелем и анчоусами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сытное блюдо для завтрака из картофеля, консервированных анчоусов и яиц.
Ингредиенты
Яйца 2 шт  помидор 1 шт  лук (маленький) 1 шт  чеснок 2 зубчика
картофель (крупный) 4 шт  томатное пюре 200 мл  овощной бульон 3 ст. л.
паприка 1 ч. л.
орегано 1 ч. л.
консервированные анчоусы 4-5 шт  тертый сыр 1 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко
Картофель хорошо помойте, нарежьте крупными кусочками и отварите в подсоленной воде.
Тем временем разогрейте в большой сковороде немного масла и потушите измельченный лук и чеснок до прозрачности. Добавьте нарезанный кубиками помидор и томатное пюре, хорошо перемешайте. Затем добавьте паприку, орегано и бульон. Посолите и поперчите по вкусу.
Добавьте картофель, хорошо перемешайте и готовьте около 2-3 минут. Затем добавьте анчоусы.
Выложите в две небольшие емкости для запекания. Сделайте в картофельной смеси небольшое углубление. В каждую форму вбейте по 1 яйцу. Выпекайте около 10 минут. Затем посыпьте сыром и запекайте еще пару минут, пока он не расплавится.
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