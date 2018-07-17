Запеченные яйца с картофелем и анчоусами

Сытное блюдо для завтрака из картофеля, консервированных анчоусов и яиц.

Ингредиенты

Яйца 2 шт помидор 1 шт лук (маленький) 1 шт чеснок 2 зубчика

картофель (крупный) 4 шт томатное пюре 200 мл овощной бульон 3 ст. л.

паприка 1 ч. л.

орегано 1 ч. л.

консервированные анчоусы 4-5 шт тертый сыр 1 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко

Картофель хорошо помойте, нарежьте крупными кусочками и отварите в подсоленной воде.

Тем временем разогрейте в большой сковороде немного масла и потушите измельченный лук и чеснок до прозрачности. Добавьте нарезанный кубиками помидор и томатное пюре, хорошо перемешайте. Затем добавьте паприку, орегано и бульон. Посолите и поперчите по вкусу.

Добавьте картофель, хорошо перемешайте и готовьте около 2-3 минут. Затем добавьте анчоусы.

Выложите в две небольшие емкости для запекания. Сделайте в картофельной смеси небольшое углубление. В каждую форму вбейте по 1 яйцу. Выпекайте около 10 минут. Затем посыпьте сыром и запекайте еще пару минут, пока он не расплавится.