5 мест в Москве, где нужно поесть мороженое этим летом

My Gelato

Итальянская джелатерия в самом центре Москвы, в ТЦ «Охотный ряд». Мороженку здесь готовят из органического молока «Углече Поле», поэтому получается натурально и вкусно. В летнем меню появилось больше сорбетов и низкокалорийного джелато с яркими вкусами. Как вам, например, мороженое с авокадо? Тем, кто к экспериментам не готов, можно посоветовать попробовать черную смородину или, например, виноград. Любители холодных напитков тоже в обиде не останутся: они найдут в My Gelato молочные коктейли, среди которых коктейль «Спирулина» на морских водорослях и молочный коктейль «Лесные ягоды» на соевом молоке и с натуральными ягодами — в составе малина, черная и красная смородина, бузина и черника. Омномном!

Бар «Магнат»

У марки мороженого «Магнат» появился свой бар. Теперь вкусные новинки можно попробовать на 2 этаже торгового комплекса «Метрополис». Здесь вы точно сможете создать десерт своей мечты: от количества топингов в баре просто глаза разбегаются — 3 вида 100% шоколада, золотые хлопья, лесные орехи, засахаренные лепестки роз и фиалок, миндаль… И это далеко не полный список того, чем можно дополнить любимый вкус классического сливочного мороженого.

«Чайная высота»

Публикация от Чайная высота (@cha108) 16 Июл 2018 в 6:36 PDT Несмотря на название, приходить в это заведение стоит не только за необычным чаем, но и за мороженым с небанальными вкусами. Где вы еще попробуете мороженое с с одуванчиковым медом, например? Заведение находится в центре города, на Покровке, но найти его будет не так-то просто: вдох прячется в неприметной арке. Все у ребят хорошо, кроме чудовищного «Инстаграма»: так плохо снимать красивую еду нужно еще постараться. А мы же учили…

«Владивосток 3000»

По случаю лета в ресторане «Владивосток 3000» сделали подборку ну очень неординарных вкусов мороженого. В состав мороженого «Бородинский хлеб» входит пивное сусло и жженый сахар, а также тмин и кориандр, которые и являются основой бородинского хлеба. Они придают мороженому аутентичный хлебный вкус. Мороженое «Карамель с копченой черной солью» — тягучее, со вкусом ириски. Копченая соль удачно дополняет вкус сладости. Сорбет из щавеля и зеленого яблока — это не только освежающий десерт, но и отличный аперитив перед основными блюдами. Не сладкий, освежающий, а в бархатной текстуре отсутствуют привычные для сорбета кристаллы льда.

«Казбек»

Кто сказал, что мороженое не может быть с грузинским акцентом? В ресторане грузинской кухни «Казбек» появилось главное жаропонижающее средство всех времен и народов — мороженое. Вкусы будут постоянно меняться. Пока можно попробовать попробовать 4 вкуса: классический пломбир, шоколадный пломбир, «Печенье-карамель» и «Инжир-маскарпоне». Без сливок готовятся сорбеты «Лесные ягоды», «Малина» и «Манго-имбирь». Цена любого — 210 рублей.