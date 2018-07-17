15 рецептов с огурцами

Задолго до наступления лета мы начинаем скучать по летним огурцам: пупырчатым, шершавым, колючим — каким угодно, лишь бы живым и с грядки. Примерно с конца июня мы уже не знаем, куда от них деваться, — банки заполнены, чуланы заставлены, все летние салаты уже освоены и выбор между сметаной, маслом и майонезом ставит в тупик. Мы собрали полтора десятка рецептов для тех, кому простые огурцы уже надоели, а их все еще очень много. Рецепты из этой подборки подразумевают вполне себе вольное обращение с овощами: их можно бить, солить, мариновать, резать соломкой, томить с медом, взбивать блендером, снимать с них кожу. Главное — делать все это сейчас, пока сезон не закончился.

Салат «Газапхули»

Рецепт Лилии Арутюновой-Медзмариашвили, хозяйки московских ресторанов «Сахли» и «Дарбази». Концентрат зелени и соков, который готовится за пять минут. Салат «Газапхули»

В переводе с грузинского название этого салата означает «весна».

Огурцы в остром маринаде

Подробный видеорецепт простейшей китайской закуски. Летние огурцы с грядки могут превратиться в такую нежность, что им не помешает, например, кунжут, который в рецепте не заявлен как обязательный ингредиент. Огурцы в остром маринаде

Огурцы в остром маринаде — одно из самых быстрых и доступных блюд. А еще эта традиционная китайская закуска, пожалуй, один из чемпионов по кулинарному минимализму. И по надежности результата. Эти огурцы получаются у всех. Плоды для этого блюда лучше брать тонкокожие и с маленькими семечками. Традиционные летние пупырчатые огурцы с русской грядки в кунжутно-уксусном маринаде разваливаются на составляющие — овощное мясо и семена. Чтобы разнообразить текстуру блюда, в огурцы можно насыпать, например, кунжутных семечек.

Дикие огурцы

Готовят дикие огурцы сразу перед подачей на стол, чтобы сок их остался внутри и не дал блюду растечься по тарелке и чтобы огурцы хрустели, как будто их прямо сейчас сорвали с грядки. Рецепт друга редакции Ольги Ципенюк . Дикие огурцы

Мягкую середину с семечками из огурцов нужно удалять, чтобы они не выпустили слишком много жидкости прежде, чем окажутся на тарелках. Вообще эту закуску нужно готовить непосредственно перед подачей на стол — овощи должны быть свежими, как будто только что с грядки.

Маринованные огурцы

Из тех чудесных рецептов, которые не требуют спешки. Эти огурцы требуют двух подходов — сначала их закладывают в банку и заливают рассолом, а затем спустя пять дней этот рассол кипятят и заливают обратно. Маринованные огурцы

Малосольные огурцы

Быстрый простой рецепт, в котором еще не набравшим соли и силы огурцам помогают листья хрена, смородины и вишни. Малосольные огурцы

Кефаль с жареным огурцом

А тут малосольные огурцы из предыдущего рецепта режутся соломкой и тушатся с медом и чесноком, после чего превращаются в мощный гарнир к рыбе. Кефаль с жареным огурцом, чесноком и медом

Салат из романо, редиса и огурца с тахинной заправкой

Вроде бы банальный набор — огурцы, редис и два вида салата. Но тахинная заправка с лимоном и чесноком переводит этот бытовой набор трав и овощей в категорию праздничной еды. Салат из романо, редиса и огурца с тахинной заправкой

Поке с рисом, крабом и битыми огурцами

Важное гавайское блюдо, в котором к рисовой основе и рыбе прилагается практически что угодно. В этом случае рыбу поменяли на крабовые палочки и добавили к ним прекрасных битых огурцов. Рецепт одного из бренд-шефов гастромаркета «Вокруг света» Алексея Когая — из нашей передачи «Еда на ночь». Поке с рисом, крабом и битыми огурцами

Греческий салат

Даже греки до сих пор не могут внятно ответить, — зачем надо чистить огурцы для греческого салата. Тем не менее чистить надо, а почистив, аккуратно положить в миску, прикрыв толстым куском феты, — греки свой салат не перемешивают. Настоящий греческий салат

Главный ингредиент салата хориатики — фета, традиционный греческий сыр из овечьего или козьего молока. По консистенции он напоминает плотный творог, а во вкусе имеет приятную ненавязчивую кислинку. В отличие от соленой и резкой брынзы, которой в этом салате часто заменяют фету остальные европейцы, он не забивает собой вкус свежих овощей, оливок и оливкового масла.

Важный для русской кухни рецепт — педантичный, сложный, требующий осмысленного похода за продуктами (к примеру, понадобятся брюква и белый квас). Но зато вкусно так, что повторять захочется до бесконечности. Мясная окрошка Вильяма Похлебкина

Шалтибарщай

Литовский холодный кефирный суп со свеклой, огурцами и яйцом. По сути — свекольник. Или холодный борщ. Шалтибарщай

Холодный огуречный суп с лососем

Редкой красоты блюдо — густой зеленый суп из огуречного сока, на поверхности которого выступают розовые кусочки лосося. На вкус это также приятно. Рецепт финского шефа Саули Кемппайнена. Холодный огуречный суп с лососем

Огуречная райта

Традиционный индийский соус, он же суп: йогурт, мелко порезанные огурцы и специи. Есть надо в холодном виде, причем доставая из холодильника в самый последний момент. Огуречная райта

Алоэ с огурцом и яблоком

В жаркую погоду этот набор продуктов может заменить обед: огурец, помидор, питьевой гель алоэ с помощью блендера превращаются в душистую зеленую кашу. Алоэ с огурцом и яблоком

Зеленый смузи

Фрукты, овощи и зелень пробиваются в блендере и соединяются со льдом. Сытное блюдо, которым можно заменить завтрак или ужин. Зеленый смузи со шпинатом и ананасом