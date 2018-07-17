Свинина с картофелем в фольге

Это простое, но очень вкусное блюдо из свинины, картофеля и грибов, запеченных в фольге, вполне можно приготовить как в духовке, так и в углях на природе.

Ингредиенты

Свинина 500 г картофель 500 г шампиньоны 300 г лук 2 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

зелень по вкусу

Способ приготовления

Грибы помойте, при необходимости очистите и нарежьте пластинками. Мясо помойте, разрежьте на 6 кусочков и слегка отбейте. Картофель очистите и нарежьте кружочками. Лук нарежьте полукольцами.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Подготовьте 6 больших кусков фольги. Выкладывайте на фольгу мясо, затем грибы, лук и картофель. Посолите и поперчите. Сверните фольгу конвертиками и переложите на противень. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1 часа. Подавайте блюдо горячим, посыпав зеленью.