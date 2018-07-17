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Свинина с картофелем в фольге
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Свинина с картофелем в фольге 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Это простое, но очень вкусное блюдо из свинины, картофеля и грибов, запеченных в фольге, вполне можно приготовить как в духовке, так и в углях на природе.
Ингредиенты
Свинина 500 г  картофель 500 г  шампиньоны 300 г  лук 2 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
зелень по вкусу
Способ приготовления
Грибы помойте, при необходимости очистите и нарежьте пластинками. Мясо помойте, разрежьте на 6 кусочков и слегка отбейте. Картофель очистите и нарежьте кружочками. Лук нарежьте полукольцами.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Подготовьте 6 больших кусков фольги. Выкладывайте на фольгу мясо, затем грибы, лук и картофель. Посолите и поперчите. Сверните фольгу конвертиками и переложите на противень. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1 часа. Подавайте блюдо горячим, посыпав зеленью.
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