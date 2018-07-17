Кукурузные оладьи 

Сытные и вкусные оладьи из кукурузы на завтрак.
Ингредиенты
Кукурузная мука 70 г зерна кукурузы 200 г лук-шалот 1 шт острый перец 0,5 шт кумин 0,5 ч. л.
соль 1 ч. л.
черный перец по вкусу
йогурт 180 мл растительное масло для жарки
яйца 3 шт Способ приготовления
Лук и перец измельчите. Отделите белки от желтков.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В большой миске смешайте муку с зернами кукурузы, луком и перцем. Добавьте кумин, соль и перец. Добавьте 1 желток и йогурт. Хорошо перемешайте.
В отдельной емкости взбейте белки до мягких пиков. Аккуратно вмешайте их в кукурузную смесь. Оставьте на 5 минут.
Разогрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде. Выложите на нее тесто ложкой. Жарьте оладьи до золотистого цвета около 2-3 минут. Затем переверните и жарьте еще 1 минуту. Подавайте горячими со сметаной и зеленью.