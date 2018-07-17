Кукурузные оладьи

Сытные и вкусные оладьи из кукурузы на завтрак.

Ингредиенты

Кукурузная мука 70 г зерна кукурузы 200 г лук-шалот 1 шт острый перец 0,5 шт кумин 0,5 ч. л.

соль 1 ч. л.

черный перец по вкусу

йогурт 180 мл растительное масло для жарки

яйца 3 шт Способ приготовления

Лук и перец измельчите. Отделите белки от желтков.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В большой миске смешайте муку с зернами кукурузы, луком и перцем. Добавьте кумин, соль и перец. Добавьте 1 желток и йогурт. Хорошо перемешайте.

В отдельной емкости взбейте белки до мягких пиков. Аккуратно вмешайте их в кукурузную смесь. Оставьте на 5 минут.

Разогрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде. Выложите на нее тесто ложкой. Жарьте оладьи до золотистого цвета около 2-3 минут. Затем переверните и жарьте еще 1 минуту. Подавайте горячими со сметаной и зеленью.