Названы пять продуктов для самого быстрого похудения

Ученые назвали пять продуктов, помогающих быстрее и эффективнее всего сбросить лишний вес. Питательные вещества, которые в них содержатся, активируют кровообращение и обмен веществ, ускоряя тем самым и расход жировой ткани.

В первую очередь диетологи рекомендуют тем, кто хочет стать стройнее, артишоки. Благодаряпищевым волокнам эти овощи усиливают процесс выделения желчи, ответственной за переваривание жиров. Более того, блюда из артишоков помогают нормализовать уровень холестерина, а дают мочегонный эффект, избавляя от отечности.

Очередным незаменимым продуктом в здоровом рационе — грейпфрут. Он, в свою очередь, обеспечивает чувство сытости и стимулирует пищеварение. Стоит отметить, что грейпфрут защищает и от скачков глюкозы в крови, что является отличной профилактикой переедания, передает НСН.

Еще одним продуктом, разгоняющим метаболизм, является молочная сыворотка. Содержимые в ней белки помогает телу развивать мышечную массу, что требует дополнительных калорий.

Поможет в борьбе с лишними килограммами и зеленый чай. Дело в том, что он содержит в составе полифенольное вещество эпигаллокатехин галлат, которое позитивно влияет на печень и, как следствие на очистительные функции организма.

Нельзя не упомянуть и кайенский перец, чья способность усиливать расходование жира в теле была подтверждена множеством научных испытаний. Вещества, содержащиеся в нем, положительно влияют на артерии и противостоят скапливанию бляшек.

При этом диетологи предупреждают, что хотя данные продукты и активируют сжигание жира, их употребление эффективно лишь в том случае, если человек придерживается принципа умеренности в питании. Речь идет о контроле употребления вредных сладких и жирных продуктов.