Эффективные упражнения для пресса

Вы хотите, чтобы живот был плоским и подтянутым? Для этого необходимо сбалансированное рациональное питание и фитнес-тренировки. Без знаний в этих вопросах, все ваши усилия будут напрасны.

Правильное питание для плоского живота

Ваш рацион должен быть низкокалорийным, сократите употребление быстрых углеводов (оптимальные углеводы — сладкие фрукты и каши).

Эти продукты следует ограничить или совсем исключить:

Фаст-фуд и жирная пища, копчености, колбаса, майонез.

Сладости, сдоба, белый хлеб и молочный шоколад.

Алкоголь: спиртные напитки содержат большое количество калорий, а также обезвоживают организм.

Соль: она способствует задержке жидкости в организме, что может стать причиной неравномерного распределения жировых отложений и отеков.

Следует соблюдать питьевой режим. Необходимо употреблять в день 1.5 — 2,5 литра простой очищенной воды, в зависимости от веса вашего тела и интенсивности ваших физических нагрузок.

Этот эффективный комплекс состоит из 5 упражнений. Выполнять их следует друг за другом без отдыха, чтобы держать мышцы пресса в максимальном напряжении.

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