Ещё
Эффективные упражнения для пресса
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Как выглядит сын Сергея Шнурова

Эффективные упражнения для пресса 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Вы хотите, чтобы живот был плоским и подтянутым? Для этого необходимо сбалансированное рациональное питание и фитнес-тренировки. Без знаний в этих вопросах, все ваши усилия будут напрасны.
Правильное питание для плоского живота
Ваш рацион должен быть низкокалорийным, сократите употребление быстрых углеводов (оптимальные углеводы — сладкие фрукты и каши).
Эти продукты следует ограничить или совсем исключить:
Фаст-фуд и жирная пища, копчености, колбаса, майонез.
Сладости, сдоба, белый хлеб и молочный шоколад.
Алкоголь: спиртные напитки содержат большое количество калорий, а также обезвоживают организм.
Соль: она способствует задержке жидкости в организме, что может стать причиной неравномерного распределения жировых отложений и отеков.
Следует соблюдать питьевой режим. Необходимо употреблять в день 1.5 — 2,5 литра простой очищенной воды, в зависимости от веса вашего тела и интенсивности ваших физических нагрузок.
Этот эффективный комплекс состоит из 5 упражнений. Выполнять их следует друг за другом без отдыха, чтобы держать мышцы пресса в максимальном напряжении.
Питайтесь правильно и занимайтесь спортом вместе с FITNESSI!
Карельские вести: последние новости
Фаршированный картофель Запеченные яйца с картофелем и анчоусами Медовые вафли с черникой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»15
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Квитко надела полностью прозрачные брюки33
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото80
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение