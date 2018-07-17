Не упусти момент! 5 неотложных дел в саду в июле

Июль — середина лета. Время, когда садоводам кажется, что сейчас-то можно, наконец, перевести дух, ведь посадочные работы уже завершены, а сбор урожая еще не скоро. Но не тут-то было, середина лета — это пора, когда овощи и фрукты набирают силу, выходят на «финишную прямую» перед созреванием. И поэтому очень важно не пропустить этого момента, чтобы наши посадки оправдали наши ожидания.

Ведь вместе с бурными процессами, проходящими в растениях, столь же активно начинают размножаться разного рода вредители, вроде долгоносика, пилильщика и земляничного клеща, которые дай им волю, запросто оставят без урожая.

Итак, вот 10 неотложных дел, которые каждый уважающий себя садовод и огородник должен сделать в июле.

Сад, а не ссадина

Стебли молодой малины, которые отросли больше чем на метра, следует оборвать. Это делается для того, чтобы на них успели отрасти новые побеги, которые увеличат урожай на следующий год. Если ветви взрослой малины стали вдруг сохнуть при обычном режиме ухода, значит их поразила дидимелла, или, в просторечье, пурпурная пятнистость ветвей. Это заболевание, которое вызывает грибок. В этом случае поражённые бурыми пятнами побеги следует срезать «под ноль» о обязательно сжечь. Кроме того для исключения рецидива болезни основание кустов нужно промульчировать или хотя бы разрыхлить под ними землю, но не глубже чем на 8-10 сантиметров, чтобы не повредить корни. Это позволит снизить риск повторения заболевания. Если на фоне зелени у любых видов фруктовых или ягодных растений появились сухие ветки, необходимо их срезать уже сейчас, не дожидаясь осени. Такие ветки ослабляют здоровье растений и делают их подверженными разного рода заболеваниям. В июле подходят к стадии зрелости крыжовник и смородина, а на грушах и яблонях появляются первые ещё не зрелые плоды. Чтобы простимулировать их рост, деревья и кустарники необходимо подкормить калийно-фосфорными удобрениями. Для этого в стандартном десятилитровом ведре необходимо растворить по столовой ложке суперфосфата, мочевины и калийной соли и поливать из расчёта 10 литров на 1 квадратный метр земли. В это же время на смородину и крыжовник нападает гусеницы огнёвки и пяденицы, которые объедают их листья и скручивают их в трубочки. Паразитов можно напугать, бросив в центр куста лопату свежего навоза, либо более культурно — обработав их инсектицидными препаратами. Июль — время, когда вишне, черешне, сливе и других косточковых растениях активно развивается коккомикоз — грибковое заболевание, поражающие их листья. Оно проявляется в виде тёмных пятен, которые приводят к отмиранию части листа, а затем на этом месте образуются рваные отверстия. Чтобы этого не произошло все растения, плоды которых имеют косточку, обрабатывают фунгицидами — препаратами, убивающими грибок (бордосская жидкость, серный цвет и т.д.). В июле идёт активный сбор виктории. После сбора ягод нужно обработать растения препаратами от земляничного долгоносика, листоеда и земляничного клеща, прополоть грядки, подрыхлить междурядья и подсыпать под корневища свежей земли. Это позволит землянике выпустить новую листву, которая останется до зимы и не даст растению замёрзнуть под снегом. В июле необходимо особенно обильно поливать растения. Достаточный полив может в разы увеличить урожай. Не забывайте регулярно скашивать траву под фруктовыми деревьями. Её избыток забирает у растений необходимую влагу и питательные вещества. Если на яблонях и грушах всё еще осталась завязь, или появившиеся плоды еще достаточно мелкие, июль — самое время избавиться от излишков урожая.

Не городить огород

В июле уменьшают полив помидоров, репчатого лука и чеснока, чтобы ускорить их созревание. Однако допускать пересушивания почвы на грядке с томатами не следует, иначе после следующего полива или дождя плоды могут пойти трещинами. Если вы в начале месяца не обработали томаты, кабачки, перец, баклажаны и картофель от фитофтороза, необходимо сделать этой сейчас. Подойдут препараты, содержащие медь, к примеру, бордосская жидкость. Однако следует помнить, что такую профилактику для помидоров можно делать как минимум за 20 дней до их полного созревания и не позже. Так же за 20 дней до сбора лука следует прекратить его полив. Если июль сухой, как сейчас, картофель необходимо поливать чаще, чем обычно. Этот приём даст повышенный урожай. В июле проводят вершкование томатов. То есть обрывают их верхушки, чтобы все силы растение направило на рост и созревание плодов. Если на них остались цветки и бутоны — от них также необходимо избавиться, так как вырасти до полноценного плода они уже не успеют, а силу у созревающих заберут. В это время проводят окончательное прореживание моркови, свеклы и редьки. Для этого расстояние между морковью должно быть не меньше 4 см, редькой — 10 см, а свеклой — 12. После прореживания корнеплоды нужно подкормить раствором золы. Таким же раствором подкармливают помидоры и огурцы. Его делают из расчёта полстакана золы на один литр воды. От колорадского жука помогает берёзовый дёготь. Его раствор готовят в пропорции 100 граммов на ведро воды и опрыскивают полученной жидкостью картофельные кусты. Луковые посадки может поразить луковая муха. Избавиться от вредного паразита поможет раствор из неполного стакана керосина на 10 литров воды. Раствор вливают под каждую луковичку. А чтобы получить богатый урожай моркови под каждый корнеплод следует подсыпать смесь, отпугивающую вредителей. Её делают из сильно измельченного лука-репки, смешанного с мелко истолченной шелухой лука и чеснока.