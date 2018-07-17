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Экскурсия «Как правильно выбирать продукты» пройдет на Даниловском рынке
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Экскурсия «Как правильно выбирать продукты» пройдет на Даниловском рынке 

Управа Даниловского района города Москвы 29 минут назад
Фото: Даниловский вестник
Полезная для души и желудка экскурсия «Как правильно выбирать продукты» пройдет на Даниловском рынке в субботу, 21 июля.
Шеф-повар Moments, Plates Катя Плотникова расскажет 30 счастливчикам, которые успеют зарегистрироваться на сайте раньше остальных, как сориентироваться среди такого обилия еды и найти правильные продукты себе на стол.
— Я поведу по продавцам, с которыми знакома и у которых лучшее качество овощей, фруктов, молочки, мяса, сухофруктов, — рассказала о том, как будет проходить встреча, Катя Плотникова. Каждый торговец расскажет свои секреты: как выбрать вкусный и сочный помидор, подобрать хорошие сухофрукты, вырастить лучшую зелень. Так, например, участники узнают, как отличить лимонный базилик от карамельного.
Всего пройдет три экскурсии по сорок минут, на каждой — по десть человек. Подробнее о мероприятии можно узнать в официальной группе Даниловского рынка в социальных сетях.
Фото: официальная группа Даниловского рынка
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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