Экскурсия «Как правильно выбирать продукты» пройдет на Даниловском рынке

Полезная для души и желудка экскурсия «Как правильно выбирать продукты» пройдет на Даниловском рынке в субботу, 21 июля.

Шеф-повар Moments, Plates Катя Плотникова расскажет 30 счастливчикам, которые успеют зарегистрироваться на сайте раньше остальных, как сориентироваться среди такого обилия еды и найти правильные продукты себе на стол.

— Я поведу по продавцам, с которыми знакома и у которых лучшее качество овощей, фруктов, молочки, мяса, сухофруктов, — рассказала о том, как будет проходить встреча, Катя Плотникова. Каждый торговец расскажет свои секреты: как выбрать вкусный и сочный помидор, подобрать хорошие сухофрукты, вырастить лучшую зелень. Так, например, участники узнают, как отличить лимонный базилик от карамельного.

Всего пройдет три экскурсии по сорок минут, на каждой — по десть человек. Подробнее о мероприятии можно узнать в официальной группе Даниловского рынка в социальных сетях.

Фото: официальная группа Даниловского рынка