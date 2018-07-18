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Юным читателям библиотеки №101 расскажут, как одевались наши предки
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Юным читателям библиотеки №101 расскажут, как одевались наши предки 

Управа района Косино-Ухтомский 39 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Мероприятие под названием «Барышня-крестьянка» пройдет 21 июля в библиотеке №101. Юных читателей и их родителей ждут увлекательная беседа и мастер-класс, в ходе которых они узнают об истории русского народного костюма и смогут нарядить свою «барышню-крестьянку».
Ребятам предложат вспомнить и назвать древнюю русскую народную одежду. Наверняка прозвучат телогрейки и сарафаны. А вот шушуны и шушпаны обязательно вызовут большой интерес. Желающие узнать об этой интересной теме больше смогут взять почитать литературу о русском народном костюме — книги подготовят и выставят на специальном стеллаже.
Закрепить полученные знания, конечно же, поможет практика. На мастер-классе, который состоится после беседы, ребятам предложат создать и одеть свою «барышню-крестьянку». Материалом для изготовления куклы станет пластиковая бутылка. Придумать одежду для своей барышни участники мастер-класса должны будут самостоятельно. Что наденут на себя крестьянка, купчиха или дворянка, решат юные мастера.
Ребят от 5 лет и их родителей ждут в библиотеке №101 по адресу: ул. Лухмановская, дом 17, корпус 1. Мероприятие состоится в субботу 21 июля в 15 часов.
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