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Продукты, которые нельзя есть на голодный желудок
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Продукты, которые нельзя есть на голодный желудок 

Anews 28 минут назад
Фото: depositphotos.com
Представляя себе правильный и питательный завтрак многие люди становятся жертвами рекламы, которая приучила покупателей к йогурту и апельсиновому соку по утрам. Диетологи рассказали, от каких продуктов следует отказаться для употребления натощак, чтобы обезопасить желудок от агрессивного воздействия.

Фрукты

Слизистая желудка может быть травмирована грушами, если съедать их натощак, а цитрусовые вызывают изжогу и даже язву. Стоит удержаться также от бананов по утрам, поскольку они нарушают уровень калия и магния.

Йогурт

Польза от йогурта по утрам минимальная, поскольку активная соляная кислота в желудке сразу убивает все молочно-кислые бактерии. Лучше употреблять этот продукт в середине дня или вечером, когда среда пищеварительной системы не будет настолько разрушительной.

Кофе

Чашка кофе на пустой желудок может спровоцировать повышенную выработку желудочной кислоты, которая станет причиной ощущения тяжести в животе и изжоги. Регулярное употребления кофе натощак приводит к дефициту серотонина, из-за чего человек будет чувствовать подавленное настроение в течение дня.

Газировка

От холодной газировки по утрам следует отказаться, поскольку она негативно воздействует на слизистую желудка. Поступление крови к органу замедляется, что ухудшает процесс пищеварения.

Алкоголь

Спиртное приводит к гораздо большему опьянению, если принять его натощак. Также выведение этого продукта из организма происходит медленнее без пищи, поэтому похмелье будет чувствоваться сильнее.

Жевательная резинка

Жевание запускает процесс пищеварения, что натощак может стать причиной изжоги и тяжести из-за повышенного количества желудочного сока. Если пища не поступает из-за кислоты может пострадать слизистая оболочка, что в итоге приводит к гастриту и колитам.

Сладости

Из-за приема сладостей натощак увеличивается выработка инсулина, что нагружает работой поджелудочную железу. Большая нагрузка на орган сразу после пробуждения может привести к сахарному диабету.
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