Производители мюсли экономят: много овсянки, но очень мало фруктов 

Многие считают мюсли квинтэссенцией здорового питания. Так ли это? Общество защиты потребителей «Росконтроль» решило проверить, насколько полезен продукт.
Сюрпризы начались сразу. Так, мюсли под маркой Bruggen, произведенное в Германии, признано небезопасным. Количество плесневых грибов в нем оказалось в 6,5 раза больше, чем допустимо.
— Плесень на зерновых культурах, в отличие, скажем, от той, что на сырах, опасна, поскольку вырабатывает микотоксины, — пояснила эксперт Росконтроля Елена Колпакова. — Однократное употребление заплесневелого продукта обычно не вызывает острого отравления. Но вот постоянное употребление в пищу тех же мюсли, содержащих микотоксины в концентрациях, превышающих допустимые, может приводить к поражениям печени, почек, центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта.
Плесени есть и в мюсли «Эпоха злаков», но в очень небольшом количестве. В других образцах их, к счастью, не обнаружено.
— Показатель КМАФАнМ (микробной обсемененности мезофильной микрофлорой) у всех образцов находится в допустимых пределах, — пояснила Елена Колпакова. — Но все же у Bruggen он выше, чем у других проверенных смесей. Остаточные количества нескольких пестицидов также выявлены в мюсли «Ого!» и Bruggen. Однако минимальный допустимый уровень пестицидов не превышен.
Чем больше в мюсли фруктов, тем привлекательнее продукт. Но, как правило, количество фруктов велико лишь на упаковке. Так случилось с продукцией Emco.
— Согласно маркировке продукт содержит 66,3 процента сухофруктов — изюм, малину, чернику, клюкву, а исследование показало: фактически сухофруктов всего два процента, то есть в 33 раза меньше! — рассказывает Елена Колпакова. — Больше всего фруктов оказалось в мюсли Bruggen — 24 процента.
Считая мюсли здоровым продуктом, мы подразумеваем, что жира в нем мало или нет совсем. Это мнение справедливо лишь в отношении сырых смесей — их жирность от 1,9 («Эпоха злаков») до 3,5 процента (Bruggen).
У продуктов Fine Life и Emco доля жира куда как выше — 12,1 и 13,5 процента соответственно. Впрочем, неудивительно, ведь это мюсли запеченное. При его изготовлении, как пояснила Елена Колпакова, злаки смешивают с сахаром и растительным маслом, а потом запекают. В печи мюсли приобретает более выраженный и насыщенный вкус.
Вывод: покупая мюсли, внимательно читайте этикетку. А когда едите — оценивайте состав. С фруктами, во всяком случае, вас могут обмануть. Если вместо фруктов чувствуете овсянку, такой продукт лучше больше не покупать.