Названа новая причина массового ожирения россиян

Россияне стремительно толстеют. По данным Минздрава, за последние пять лет людей с ожирением стало на 45,4% больше. В этом виновато не только массовое обжорство и малоподвижный образ жизни. Есть ещё одна причина. Около половины всех продуктов, которые продаются в магазинах не соответствуют пищевой ценности, указанной на упаковке. Производители вводят потребителей в заблуждение. Они указывают меньшее количество жиров, углеводов и калорий, чем есть на самом деле.

Эти данные озвучила, научный консультант экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Светлана Демидова . Также эксперты выяснили, что в продуктах питания часто наблюдается так называемое «отрицательное отклонение по содержанию витаминов». То есть производители утверждают, что витаминов больше, чем есть на самом деле.

—Указанные факторы не позволяют полноценно формировать рацион питания, составлять рационы питания, что потенциально ведет росту ожирения населения, — резюмировала Светлана Демидова.

Активисты общественной организации «Правда о еде» на открытии «Памятника животным жирам» около ресторана быстрого питания «Макдональдс»

Чаще всего вводят потребителей в заблуждение производители продуктов средней и низкой ценовой категории. Занижают показатели жиров и углеводов на этикетке колбас, сосисок, круп, сладостей, молочных продуктов.

Пример — на пачке с сушками указано: содержание жира в продукте составляет 1.5%. Эксперты центра проверили сушки. Оказалось — жира в них все 8%.

— Нередко в недобросовестном маркетинге замечены производители продуктов, позиционирующих себя как «продукты здорового питания». Например, диетические хлопья, каши, — рассказала Светлана Демидова.

Человек, сидящий на диете покупает специализированные продукты, рассчитывает ВЖУ (соотношение белков, жиров и углеводов), но все без толку — вес не уходит. Мало кому приходит в голову усомниться в цифрах, обозначенных на упаковке.

АГН «Москва»

Часть производителей вводят покупателей в заблуждение осознанно, часть — случайно. Специально искажают данные чаще всего у диетических товаров. Чтобы привлечь как можно больше покупателей. Большинство же просто не умеет правильно считать.

— Чаще всего это делается не осознанно. Когда не определяется фактическая пищевая ценность продуктов. Они смотрят, какая БЖУ и калорийность у продукта, и выдают это за истину, — сказала Светлана Демидова.

На самом деле, информация из справочников калорийности продуктов питания часто не соответствует действительности. Например, белый хлеб может различаться по калорийности в два раза. Все зависит от ингредиентов, которые входят в состав и способа приготовления. Пищевую ценность каждого продукта нужно исследовать отдельно, но не все производители хотят этим заниматься.

Все это не распространяется на продукты высокой ценовой категории. Они могут себе позволить лучший контроль на производстве, лучшее сырье, более профессиональных технологов.

— Чем более сложное производство в техническом плане, тем выше контроль, тем меньше нарушений, — Светлана Демидова.

Эксперты советуют — лучше меньше, да лучше. Чтобы оставаться стройным, покупайте более качественные продукты и не переедайте. Не существует вредных продуктов, есть разумные и неразумные количества.