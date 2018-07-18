Освежаемся вкусно! 10 летних лимонадов, которые утолят жажду и взбодрят

Вряд ли кто-то будет спорить, что лимонад — самый летний напиток, который не только отлично освежает, но и заряжает энергией на долгое время. Вот только выбирать нужно не магазинный продукт, а приготовленный собственноручно! Делимся оригинальными рецептами от ведущих шеф-поваров Москвы.

Лимонад «Asian» от шеф-бармена ресторана Moregrill Виталия Екименко

Вам понадобится:

Грейпфрутовый фреш— 50 мл Содовая — 100 мл Галангал — 400 г Сахар — 600 г Вода — 400 г Лимонная кислота — 8 г Приготовления основы:

Лимонную кислотупробить с сахаром и водой в блендере. Галангал нарезать и добавить. Все готовить в сувиде 3 часа при 60 градусах. По готовности бробить в блендере и процедить. По приготовлению взять 50 мл получившейся основы и соединить с 100 мл минеральной воды и 50 мл грейпфрутового фреша.

Украсить листком мяты.

### Лимонад «Киви-огурец» от шеф-повара ресторана Brasserie Мост

Вам понадобится:

Киви — 60 гр Содовая — 150 гр Сок лимона — 10 гр Сироп — 30 гр Огурец свежий — 60 гр Приготовление:

Киви очищаем от кожуры и делаем из него пюре. Добавляем лимонный фреш и сироп — взбиваем венчиком. Огурец режем на слайсы и выкладываем в высокий стакан, туда же выкладываем пюре и заливаем содовой. Перемешиваем. При подаче украшаем мятой и добавляем лед по желанию.

Лавандовый лимонад от бар-менеджера кафе «Дружба» Натальи Манжиной

Вам понадобится:

Сироп лаванды 40 мл Сок лайма 20 мл Содовая 120 мл Сушеная лаванда 2-3 веточки

Лед 3 шт Приготовление:

Все ингредиенты для лимонада залить в емкость и перемешать барной ложкой. Добавить льда и украсить сушеной лавандой.

Лимонад «Манго-маракуйя» от бармена ресторана «Турандот» Артема Гучкова

Вам понадобится:

Пюре манго 40 г Пюре маракуйи 40 г Сахарный сироп 20 мл Содовая 150 мл Приготовление:

В бокал со льдом налить все ингредиенты, перемешать барной ложкой. Украсить дольками манго и половину маракуйи.

Вам понадобится:

Пюре клубники 40 г Базилик красный 10 г Сок лимона 10 мл Сахарный сироп 15 мл Содовая 200 мл Приготовление:

Листья базилика измельчить в блендере, добавить клубничное пюре, лимонный сок, сахарный сироп, еще раз пробить в блендере. Залить содовой и добавить лед.

Лимонад «Жоло» от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

Малина (пюре) 20 мл Лимон 20 мл Сироп (сахарный) 10 мл Гранатовый сок 10 мл Содовая 50 мл Содовая (натахтари) 50 мл Приготовление:

Смешать все ингредиенты в шейкере и перелить в высокий бокал.

Напиток «Малина — мацони» от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

Молоко — 60 мл Мацони — 60 мл Пюре малины — 60 мл Сироп корицы — 30 мл Лед — 4-5 кубиков

Приготовление:

В витамикс (профессиональный блендер) налить молоко, мацони и пюре малины. Перемешиваем их в течение 0, 5 мин. Затем добавляем сироп корицы, лед и все вместе перемешиваем в витамиксе в течение 1, 5 мин. Украсить листочком мяты и ягодкой малины.

Вам понадобится:

Зеленое яблоко — 200 г Миндальное молоко — 100 г Шпинат — 20 г Сок лайма — 20 г Лед пожеланию

Приготовление:

Яблоко нарезать дольками, добавить шпинат, сок лайма и миндальное молоко. Все пробить в брендере. Перелить в бокал и подавать, украсив листком мяты.

Классический лимонад «По-сочински»

Вам понадобится:

Лимон-1/2 шт (80гр)

Мандарин — 1шт (100гр)

Сахарный сироп — 50 мл Содовая— 200 мл Приготовление:

Для того чтобы получить сахарный сироп, нужно взять 1 кг сахара и 1 л воды, довести до кипения и затем готовить на медленном огне. Лимон разрезать вдоль на 4 дольки, мандарин почистить и поделить на несколько частей по 2-3 дольки. В бокале для лимонада хорошо размять мадлером лимон и мандарин, добавить сироп и разбавить содовой водой.

Ягодный смузи от шеф-бармен ресторана Barceloneta Евгения Ясинского

Вам понадобится:

Малина — 30 г Ежевики — 30 г Чёрная смородина — 30 г Йогурт — 150 г Мёд — 10 г Способ приготовления:

Все ингредиенты взбить в блендере и можно подавать.

Фото: архив пресс-служб