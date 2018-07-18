18 июля — День хот-догов и День икры

18 июля — Международный день икры

«Чернелась в серебряных вёдрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра, высилась над краями горкой тёмная осетровая и крупная, зёрнышко к зёрнышку, белужья. Ароматная паюсная, мартовская, с Сальянских промыслов, пухла на серебряных блюдах; далее сухая мешочная — тонким ножом пополам каждая икринка режется — высилась, сохраняя форму мешков, а лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом, ачуевская— кучугур, стояла огромными глыбами на блюдах…»

Так прекрасно описывается В. А. Гиляровским в «Истории двух домов» экспозиция икры, представленная на прилавках во время открытия магазина Елисеева. Да здравствует День икры, самого желанного и деликатесного рыбного продукта. Икра всегда была символом роскоши и богатства. Когда хотели сказать, что у человека денег прорва и он с жиру бесится говорили что ему на стол подают красную икру, фаршированную чёрной. Икра, особенно чёрная, всегда считалась национальным богатством, доходы от её экспорта составляют весьма существенные суммы. С икрой связана масса традиций: на масленицу блины с икрой — достаток в дом, новый год непременно сопровождался бутербродами с красной, а лучше с чёрной. «А язык тебе икрой не намазать?» — говорили тем кто слишком многого хочет. Ну и конечно все помнят сцену из «Ивана Васильевича»: — «Икра красная, икра чёрная, икра заморская — баклажанная»

С праздником и чтобы у вас всегда были средства не только на хлеб с маслом, но и с икрой!

18 июля — Национальный День хот-дога в США.

Хот-дог для американцев не просто еда, а один из символов Америки наряду с кока-колой, жвачкой и гамбургером. Хот-дог (по английски hot dog — букв. «горячая собака») — булка с сосиской или колбаской, приправленной кетчупом либо майонезом, горчицей и иногда присыпанной овощами (свежими, маринованными или жареными), зеленью, сыром или беконом. Хот-дог обычно едят без использования столовых приборов и посуды. Существует огромное количество разновидностей этого блюда.

Родина хот-дога на самом деле не Америка, а Германия. Один франкфуртский мясник изготавливал колбаски под названием «Dachshundwurst», колбаска-такса. Он решил эмигрировать из Германии и привёз эту колбаску в США. Начиная с 1871 года он начал продавать колбаску, зажатую между ломтиками хлеба. Ему удалось продать за первый год более трех с половиной тысяч «даксхундов».

В 1901 году иллюстратор Дарган заметил, что один продавец сосисок вместо обычных плоских ломтиков хлеба начал использовать булку, в разрез которой укладывал сосиску, которую так легче было удерживать. Дарган решил проиллюстрировать этот случай, но не был уверен в правильности написания «Dachshund» и просто назвал такую булку — «хот-дог».

Немцы считают, что хот-доги придумали их соотечественники. В 1987 году в Германии, в городе Франкфурте был торжественно отпразднован 500–летний день рождения хот-дога. Немцы даже предъявляют документальные доказательства, что сосиски в хлебе были им известны ещё в XV веке. В Германии это блюдо называют «frankfurter», в Австрии — «wiener».

Известно, что 1893 год был объявлен большим годом «сосиски в булке». На пике популярности хот-доги были уже в 30-х годах XX века, причем среди их особых любителей числился и Франклин Рузвельт . День хот-дога был официально утвержден Торговой Палатой США 18 июля 1957 года. А в 1994 году был создан Национальный совет хот-дога и сосисок (The National Hot Dog and Sausage Council), занимающийся изучением качества продукта, дегустацией и рекламой хот-догов и сосисок.

Так что, в этот день, сидя за столом и глядя в тарелку, на которой только что лежал хот-дог, можно смело говорить: «Да я на этом собаку съел!»