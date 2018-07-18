Рубленый стейк с соусом из лисичек: идеальное сочетание к ужину

Сочетание любимых блюд — это мясной стейк, картофельное пюре и тушеные лисички. Как это все приготовить? Узнаете из нашего рецепта. Объедение!

Рубленые стейки с соусом/Фото: Екатерина Моргунова/BurdaMedia

Понадобится:

20 г сливочного масла,

300 г лисичек,

1 луковица,

4 рубленых стейка,

соль, молотый черный перец,

100 мл бульона,

2 ст. ложки растительного масла,

200 мл сливок.

Приготовление:

Грибы почистить и вымыть. Репчатый лук очистить и мелко нарезать. Разогреть на сковороде сливочное масло и слегка подрумянить лук. Выложить грибы, посолить, поперчить и жарить, помешивая, 5 минут. Залить бульоном и тушить 10 минут.

Тем временем разогреть сковороду с антипригарным покрытием и выложить на нее стейки. Жарить 5 минут. Затем перевернуть и жарить с другой стороны еще 3 минуты. Уменьшить огонь и накрыть сковороду крышкой.

В грибы влить сливки и тушить на слабом огне 5 минут. Стейки выложить на тарелки вместе с грибным соусом. На гарнир можно подать картофельное пюре.