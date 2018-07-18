Рубленый стейк с соусом из лисичек: идеальное сочетание к ужину 

Сочетание любимых блюд — это мясной стейк, картофельное пюре и тушеные лисички. Как это все приготовить? Узнаете из нашего рецепта. Объедение!
Рубленые стейки с соусом/Фото: Екатерина Моргунова/BurdaMedia
Понадобится:
20 г сливочного масла,
300 г лисичек,
1 луковица,
4 рубленых стейка,
соль, молотый черный перец,
100 мл бульона,
2 ст. ложки растительного масла,
200 мл сливок.
Приготовление:
Грибы почистить и вымыть. Репчатый лук очистить и мелко нарезать. Разогреть на сковороде сливочное масло и слегка подрумянить лук. Выложить грибы, посолить, поперчить и жарить, помешивая, 5 минут. Залить бульоном и тушить 10 минут.
Тем временем разогреть сковороду с антипригарным покрытием и выложить на нее стейки. Жарить 5 минут. Затем перевернуть и жарить с другой стороны еще 3 минуты. Уменьшить огонь и накрыть сковороду крышкой.
В грибы влить сливки и тушить на слабом огне 5 минут. Стейки выложить на тарелки вместе с грибным соусом. На гарнир можно подать картофельное пюре.