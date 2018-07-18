7 полезных завтраков, которые можно приготовить из йогурта

Без греческого йогурта не обходится ни один человек, заботящийся о своем здоровье и обращающий внимание на правильное питание. Такая популярность продукта обусловлена рядом его полезных свойств, а именно — способностью ускорять метаболизм, приводить в норму процесс пищеварения и повышать защитные функции организма.

Греческий йогурт богат белком — важнейшим компонентом сбалансированного питания и главным «строителем» организма. Важно, что при этом греческий йогурт является низкокалорийным продуктом: в нем практически нет углеводов.

При выборе настоящего йогурта обратите внимание на состав, указанный на упаковке: натуральный продукт должен состоять только из молока и закваски, а «посторонних» ингредиентов в составе быть не должно. Предлагаем вам 7 рецептов здорового и вкусного завтрака на основе греческого йогурта. Во всех рецептах мы используем йогурт «Греческий TEOS» от компании «Савушкин продукт».

Если вы рано встаете и много работаете, ни в коем случае не отказывайте себе в сытном и вкусном завтраке. Из йогурта «Греческий TEOS» получаются превосходные пышные панкейки. Это блюдо получается еще и полезным, потому что именно в этом йогурте содержится в два раза больше белка, чем в классических йогуртах. А в 100 граммах питьевого йогурта TEOS 6,6 граммов белка. Готовятся они очень просто, а время приготовления не займет больше двадцати минут. Если у вас под рукой не оказалось сезонных ягод, замените их свежими фруктами (например, бананом).

В большой миске смешайте отдельно муку, пудру, соль и корицу.

В другой миске смешайте молоко с греческим йогуртом, цедрой, медом, кокосовым маслом и экстрактом ванили до однородной консистенции.

Тщательно смешайте содержимое двух мисок, чтобы получилось тесто.

В большой сковороде разогрейте масло и выпекайте панкейки по две минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Подавайте панкейки, выложив сверху греческий йогурт, дольки апельсина или грейпфрута и мед. По желанию посыпьте готовое блюдо сахарной пудрой.

Нежнейшее парфе — лучший способ начать день. Это абсолютно летний рецепт, который не обеспечит вас чувством тяжести после еды, поскольку завтрак получается очень легким и полезным. Мы рекомендуем использовать для его приготовления натуральные несладкие мюсли: так вы не обремените организм лишним сахаром и поможете обменным процессам быстрее проснуться. Чтобы ваш метаболизм заработал, как часы, готовьте это блюдо с «Греческим TEOS» йогуртом «Злаки-клетчатка льна».

В миске с помощью блендера до однородной консистенции смешайте греческий йогурт, размягченный сливочный сыр и смесь для пуддинга.

Выкладывайте в широкие невысокие прозрачные стаканы слой мюсли, затем слой с йогуртом, а затем слой ягод. Чередуйте, пока не дойдете до конца стакана.

Немедленно подавайте парфе, украсив по желанию листиком свежей мяты.

Это идеальный рецепт для тех, кто не любит торопиться по утрам. Вам не нужно будет ничего готовить, а овсянку даже не придется варить: понадобится лишь смешать все ингредиенты в баночке и оставить ее на ночь в холодильнике.

Этот рецепт рассчитан на две банки примерно по 250 мл.

Приготовьте пряное молоко: смешайте молоко со всеми ингредиентами, кроме овсянки и персиков, и разогрейте его, сняв с огня до того, как оно начнет закипать. Дайте молоку немного остыть.

В каждую банку выложите овсяные хлопья и залейте их молоком. Сверху выложите греческий йогурт, а затем перемешайте.

Закройте банки и оставьте на ночь.

Утром подавайте блюдо, выложив сверху дольки персика и по желанию украсив свежими ягодами или другими фруктами (например, киви, как на картинке).

Семена чиа — известный суперфуд, богатый жирными кислотами Омега-3 и Омега-6 и замедляющими процессы старения антиоксидантами. Почему бы не добавить этот невероятно полезный продукт в свой утренний пуддинг?

Это еще один «ленивый» рецепт, который легко быстро приготовить с вечера, а утром просто достать из холодильника и съесть за завтраком.

По желанию вы можете использовать специальный вкус йогурта от «Савушкин продукт» — йогурт «Греческий TEOS» с вишней. Так ваш пуддинг получится еще оригинальнее и вкуснее.

Все ингрединты, за исключением семен чиа, смешайте до однородной консистенции.

Добавьте семена чиа и снова перемешайте.

Миску накройте пластиковой пленкой и оставьте на ночь в холодильнике.

Утром разложите пуддинг в прозрачные стаканы и подавайте, украсив свежими ягодами и кокосовой стружкой.

Благодаря тому, что йогурт «Греческий TEOS» обладает густой кремовой консистенцией, его смело можно использовать для приготовления полезных тостов.

Цельнозерновые тосты — едва ли не лучшее решение для быстрого и сытного завтрака. Мы советуем выбирать для топпинга сезонные продукты: вот, например, крутой рецепт со сладкими абрикосами, персиками и душистым базиликом.

Поставьте духовку разогреваться на 180 градусов. Подготовьте форму для запекания, застелив ее фольгой.

Мелко нарубите базилик и отложите. Нарежьте персики и абрикосы дольками и выложите их на форму, покрыв каждый ломтик растопленным сливочным маслом, медом и базиликом. Оставьте немного базилика для подачи.

Выпекайте фрукты в течение 15-ти минут. Пока персики и абрикосы готовятся, сделайте йогуртовый топпинг, смешав греческий йогурт с ванилью, цедрой и соком лимона.

После того, как фрукты запекутся до золотистой корочки, выньте их из духовки, а на листе запеките в течение 5-ти минут хлеб, чтобы он был хрустящим. Вы также можете использовать тостер для приготовления тостов.

Формируйте тосты: на слой хлеба намазывайте слой йогурта, затем выкладывайте фрукты.

Подавайте блюдо, украсив его свежим базиликом и по желанию колотым миндалем.

Не привыкли на завтрак есть сладкие блюда? попробуйте приготовить яйца Бенедикт с оригинальным соусом из греческого йогурта.

В этом блюде есть все, что требуется от сбалансированного завтрака: белки, полезные жиры и медленные углеводы.

Если вы еще ни разу не готовили яйца Бенедикт и не знаете, что это такое, не пугайтесь: это всего лишь яйца-пашот, которые подаются на булочке. Читайте наш специальный обзор разных способов и секретов приготовления яиц-пашот.

Приготовьте соус: в миске смешайте греческий йогурт, лимонный сок, куркуму, соль и перец. Желательно прогреть его в микроволновке перед подачей в течение 30-ти секунд.

Подготовьте булочки, разрезав их пополам и подрумянив в тостере или в духовке. На каждую выложите сначала рукколу, а затем по ломтику рыбы.

Сварите яйца-пашот.

Формируйте блюдо: на каждую половинку булочки с рыбой и рукколой выложите яйцо и полейте йогуртовым соусом. Вы можете украсить готовые яйца Бенедикт ломтиками лимона (как на картинке).

Смузи-боулы — самое модное и красивое летнее блюдо. По сути это то же самое, что обычный смузи, только поданный в глубокой тарелке и украшенный питательным топпингом. Готовить такой завтрак — одно удовольствие: вам не понадобится ничего, кроме блендера, десяти минут свободного времени и любимых сезонных фруктов и овощей.

Мы любим готовить смузи-боулы с натуральным йогуртом, ведь так они получаются не только сытные, но и полезные. Для этого рецепта отлично подойдет йогурт «Греческий TEOS» с черникой: насыщенный и, что важно, натуральный ягодный вкус отлично сочетается с ягодами асаи — еще одним суперингредиентом этого блюда.

В чашу блендера влейте яблочный сок, добавьте замороженные ягоды, греческий йогурт и мед.

Все ингредиенты смешайте до однородной консистенции блендером.

Смузи разлейте в две глубокие тарелки.

Украсьте готовое блюдо свежими листьями мяты и свежими ягодами. Помимо ягод, вы можете использовать любой другой топпинг: колотые орехи, семена чиа, кокосовую стружку или гранолу.

Сразу же подавайте блюдо к столу.