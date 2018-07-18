Рецепт дня: поке с тунцом и лапшой «зелёный чай»

700 calories

Поке с тунцом и лапшой «зелёный чай»

Слегка замаринованный тунец с необычной лапшой и свежими овощами. Поке с тунцом и лапшой «зелёный чай» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 700 ккал

Ингредиенты

Тунец (блю фин) 340 г Соус (соевый) 140 мл Соус (из листьев периллы) 140 мл Лапша («зелёный чай») 480 г Огурец 240 г Помидоры 240 г Авокадо 220 г Дайкон (свежий) 60 г Дайкон (маринованный) 60 г Сельдерей (стебель) 60 г Лук (красный) 40 г Салат (романо) 40 г Кинза по вкусу Масло (оливковое) по вкусу Соль (морская) по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу

Нарежьте на крупные кубики тунца и замаринуйте его в соусах соевом и из листьев периллы минут на 10.

Отварите лапшу в кипящей подсоленной воде в течение 5-6 минут.

Крупно нарежьте авокадо, помидоры, огурцы и листья романо. Заправьте оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Перемешайте.

Мелко нарежьте красный лук и стебель сельдерея. Заправьте маслом и перемешайте.

Свежий и маринованный дайкон нарежьте тонкой соломкой. Тоже заправьте маслом и перемешайте.

Выложите в глубокие тарелки лапшу и миксы из овощей, а сверху — кусочки маринованного тунца. Полейте оставшимся маринадом и украсьте кинзой.

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