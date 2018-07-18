Экспертиза. В Казани выбрали самый вкусный хлеб

Эксперты собрались за круглым столом, чтобы раз и навсегда выяснить, какой хлеб казанцам можно покупать без опаски. Потребительская дегустация прошла в Госалкогольинспекции РТ, которая, вопреки домыслам, занимается не только проверкой алкоголя. Вот, помогает казанцам выбирать хлеб, например.

Полному досмотру подвергли больше десяти образцов хлеба, разделив их на категории: батон «Нарезной», хлеб «Сельский» и хлеб «Дарницкий». Все произведены в Татарстане, естественно. Сначала образцы прошли лабораторные испытания, и только потом их «допустили» до экспертов, предварительно прикрыв названия заводов-изготовителей. Хлеб оценивали по внешнему виду, состоянию мякиша, вкусу и запаху.

Итак, ваша совесть перед домочадцами чиста, если вы выбираете этот хлеб:

— в категории батон «Нарезной»: батон « Казанского хлебозавода №3», «Зеленодольского хлебокомбината» и «Булочно-кондитерского комбината»;

— в категории хлеб «Сельский»: хлеб «Зеленодольского хлебозавода №1», «Казанского хлебозавода №3» и «Васильевского хлебозавода»;

— в категории хлеб «Дарницкий»: хлеб «Зеленодольского хлебозавода №1», «Булочно-кондитерского комбината» и «Казанского хлебозавода №2».

Немного о том, как выбрать хлеб

Хлеб должен быть цельнозерновым. Прежде, чем класть его в корзину, найдите словосочетание «цельное зерно» на упаковке или хотя бы выпытайте это у продавца. Избегайте хлеба с бесчисленным количеством ингредиентов — загустителей, модифицированного крахмала и фосфатов.

Продуктовые экспертизы в Казани проводят часто. Недавно казанцев учили выбирать колбасу, творог, молоко и мясные консервы.

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