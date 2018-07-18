Ещё
Экспертиза. В Казани выбрали самый вкусный хлеб
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экспертиза. В Казани выбрали самый вкусный хлеб 

Казанский Портал 2 часа назад
Фото: Казанский Портал
Эксперты собрались за круглым столом, чтобы раз и навсегда выяснить, какой хлеб казанцам можно покупать без опаски. Потребительская дегустация прошла в Госалкогольинспекции РТ, которая, вопреки домыслам, занимается не только проверкой алкоголя. Вот, помогает казанцам выбирать хлеб, например.
Полному досмотру подвергли больше десяти образцов хлеба, разделив их на категории: батон «Нарезной», хлеб «Сельский» и хлеб «Дарницкий». Все произведены в Татарстане, естественно. Сначала образцы прошли лабораторные испытания, и только потом их «допустили» до экспертов, предварительно прикрыв названия заводов-изготовителей. Хлеб оценивали по внешнему виду, состоянию мякиша, вкусу и запаху.
Итак, ваша совесть перед домочадцами чиста, если вы выбираете этот хлеб:
— в категории батон «Нарезной»: батон «Казанского хлебозавода №3», «Зеленодольского хлебокомбината» и «Булочно-кондитерского комбината»;
— в категории хлеб «Сельский»: хлеб «Зеленодольского хлебозавода №1», «Казанского хлебозавода №3» и «Васильевского хлебозавода»;
— в категории хлеб «Дарницкий»: хлеб «Зеленодольского хлебозавода №1», «Булочно-кондитерского комбината» и «Казанского хлебозавода №2».
Немного о том, как выбрать хлеб
Хлеб должен быть цельнозерновым. Прежде, чем класть его в корзину, найдите словосочетание «цельное зерно» на упаковке или хотя бы выпытайте это у продавца. Избегайте хлеба с бесчисленным количеством ингредиентов — загустителей, модифицированного крахмала и фосфатов.
Продуктовые экспертизы в Казани проводят часто. Недавно казанцев учили выбирать колбасу, творог, молоко и мясные консервы.
Читайте также:
Чак-чаку и воде из Казани придумали новую упаковку
Казанский Портал: последние новости
На фанфесте в Казани ели хот-доги и пили пиво. В больших количествах В Казани начали выпускать странный кетчуп. Со вкусом колы Для казанских школьников откроются пришкольные лагеря
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы6
Почему мужчины изменяют домохозяйкам3
Квитко надела полностью прозрачные брюки43
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото89
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:51
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение