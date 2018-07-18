Рецепт дня: Шашлык из рыбы 

Sobesednik.ru предлагает рецепт шашлыка из рыбы — оптимальная идея для гордых уловом рыбаков, не знающих куда его девать.
Что понадобится:
3 кг рыбы (лосось, горбуша, кета, судак, сом)
600 г гранатового сока
2 ст. л. растительного масла
1/2 ч. л. кориандра
1/2 ч. л. прованских трав
соль, свежемолотый перец (по вкусу)
1. Рыбу промойте, очистите от чешуи и внутренностей, еще раз промойте и обсушите.
2. Нарежьте рыбу порционными кусочками и сложите в кастрюлю. Сверху посыпьте специями, посолите, поперчите и залейте гранатовым соком (рыба должна быть покрыта соком).
3. Очень осторожно перемешайте рыбу руками снизу вверх. Добавьте растительное масло и еще раз перемешайте.
4. Придавите рыбу сверху перевернутой тарелкой и оставьте мариноваться на 3–4 часа, периодически перемешивая.
5. Промаринованные кусочки рыбы насадить на шампуры и жарьте над углями до готовности.
Совет: Между кусочками рыбы можно насадить на шампуры оливки или помидоры, или даже что-нибудь экзотическое — например авокадо.