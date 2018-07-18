Рецепт дня: Шашлык из рыбы

Sobesednik.ru предлагает рецепт шашлыка из рыбы — оптимальная идея для гордых уловом рыбаков, не знающих куда его девать.

Что понадобится:

3 кг рыбы (лосось, горбуша, кета, судак, сом)

600 г гранатового сока

2 ст. л. растительного масла

1/2 ч. л. кориандра

1/2 ч. л. прованских трав

соль, свежемолотый перец (по вкусу)

1. Рыбу промойте, очистите от чешуи и внутренностей, еще раз промойте и обсушите.

2. Нарежьте рыбу порционными кусочками и сложите в кастрюлю. Сверху посыпьте специями, посолите, поперчите и залейте гранатовым соком (рыба должна быть покрыта соком).

3. Очень осторожно перемешайте рыбу руками снизу вверх. Добавьте растительное масло и еще раз перемешайте.

4. Придавите рыбу сверху перевернутой тарелкой и оставьте мариноваться на 3–4 часа, периодически перемешивая.

5. Промаринованные кусочки рыбы насадить на шампуры и жарьте над углями до готовности.

Совет: Между кусочками рыбы можно насадить на шампуры оливки или помидоры, или даже что-нибудь экзотическое — например авокадо.