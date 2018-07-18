Как готовить фасоль: лучшие рецепты

Фасоль — чемпион среди бобов по содержанию растительного белка. Не зря вегетарианцы используют ее как вполне полноценную замену мяса. Фасоль, как и любые другие бобы, отлично чувствует себя в составе самых разных рецептов, неважно к какой кухне они принадлежат. Сытные и питательные блюда из фасоли крайне полезны — они содержат огромное количество резистентного крахмала, а сделать их нескучными помогут эти рецепты.

Томленая фасоль с апельсиновым соком

Ингредиенты:

500 граммов сушеной черной фасоли 8 средних зубчиков чеснока, очистить и раздавить 1 желтый лук, очищенный и нарезанный пополам 1 стакан свежевыжатого апельсинового сока Соль

Поместите бобы в большую кастрюлю и залейте водой так, чтобы сверху был слой толщиной в 3 сантиметра. В воду положить чеснок и вылить сок апельсина. Туда же положить выжатые половинки апельсина. Накрыть крышкой, довести до кипения и варить около полутора часов, добавляя воду по мере надобности. Когда фасоль будет готова, нарезать лук, слить немного воды при необходимости и варить с открытой крышкой часто помешивая еще около 10 минут. Подавать заправив солью и свежей кинзой.

Жареная фасоль

Ингредиенты: 300 граммов черной фасоли 2 веточки орегано 1 средняя белая луковица 2 зубчика чеснока 6 столовых ложек масла Соль, перец по вкусу

В большой кастрюле залить фасоль холодной водой. Добавить травы, половинку лука, зубчик чеснока и варить около полутора часов. Приправить солью. Слить лишнюю жидкость. В большой сковороде разогрейте масло. Добавьте рубленый лук и чеснок и обжарьте несколько минут. Затем переложите в сковороду фасоль и жарьте помешивая около 7 минут, до тех пор пока бобы не приобретут консистенцию пюре.

Фасоль барбекю

Ингредиенты:

500 граммов мелкой фасоли 200 граммов бекона 1 чашка рубленого лука 2 красных жгучих перца 3 зубчика чеснока, измельчить 2 чашки куриного бульона без соли 1 чашка измельченных томатов 2/3 чашки темно-коричневого сахара 1/3 чашки меда 1/4 чашки патоки 2 столовые ложки желтой горчицы 1 столовая ложка яблочного уксуса 1 столовая ложка соуса-барбекю 1 столовая ложка острого соуса

В большой кастрюле залейте фасоль теплой водой, добавьте соль и дайте постоять в течение ночи при комнатной температуре. Промыть фасоль.

В чугунной жаровне обжарьте бекон около 7 минут. Затем убрать бекон, оставив в жаровне масло. На этом масле обжарить нарубленный перец, лук и чеснок. Добавить стакан воды, бульон, бекон и бобы. Варить на медленном огне около часа.

Через час смешать коричневый сахар, томаты, мед, патоку, горчицу, уксус, соус-барбекю и бобы. Накрыть жаровню крышкой и поставить в духовку. Готовить при минимальной температуре около 4 часов, периодически помешивая.

Касуле

Ингредиенты: 500 граммов сушеных бобов каннеллини 2 чашки куриного бульона 1 упаковка желатина 200 граммов соленой свинины, нарезать кубиками 8 куриных бедер Свежемолотый черный перец 400 граммов чесночной колбасы 1 большой лук, мелко нарезанный кубиками 1 морковь, неочищенная 2 стебля сельдерея 1 головка чеснока 4 веточки петрушки 2 лавровых листа

В миске залить фасоль водой и добавить 3 столовые ложки соли. Подержать ночь при комнатной температуре, слить воду и промыть бобы. В большой жаровне обжарьте соленую свинину и отложите в сторону. В той же кастрюле разложите куриные ножки и обжарьте с двух сторон. Положить их в миску со свининой. То же самое сделать с колбасой.

В жаровне обжарить лук до золотистого состояния, выложить фасоль, морковь, сельдерей, чеснок, петрушку, лавровый лист, гвоздику, и смесь желатина с водой. Довести до кипения на сильном огне, смешать с мясной смесью и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекать около трех часов, время от времени ломая корочку и перемешивая фасоль.

Простая фасоль с чоризо

Ингредиенты:

500 граммов бобов, заранее отварить 1 столовая ложка растительного масла 200 граммов колбасы чоризо 1 луковица, разрезать пополам 6 зубчиков чеснока 1 апельсин, разрезать пополам 2 чашки куриного бульона Соль Свежая кинза

Разогреть масло в большой сковороде. Обжарить чоризо около 2 минут. Добавить фасоль, лук, чеснок, апельсин, лавровый лист, куриный бульон и 3 чашки соли. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 40 минут. Подавать со свежей кинзой.