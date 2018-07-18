Как сделать протеиновый коктейль без порошка?

Для того, чтобы приготовить напиток с высоким содержанием белка, не обязательно использовать протеиновый порошок. Существует множество причин перейти с порошковых протеиновых коктейлей на смузи собственного приготовления. Только после самостоятельного приготовления можно быть полностью уверенным в том, что в напитке нет ничего лишнего. К тому же предложенные натуральные продукты помимо белка содержат много витаминов и минералов. Перед тобой лучшие рецепты белковых коктейлей без протеинового порошка.

Киноа и шпинат

Если употреблять этот зеленый бодрящий напиток по утрам в качестве завтрака, то сытости хватит до самого обеда, а главное, организм получит необходимое количество белка. Двух компонентов, шпината и киноа, будет вполне достаточно для создания сытного смузи, а если добавить ягод, то помимо белка ты получишь порцию антиоксидантов.

Киноа и капуста

Белковая основа данного смузи — это киноа, чашка киноа содержит около 24 граммов качественного белка. Капуста придает напитку свежесть, пищевые волокна и дополнительный белок — не менее 5 граммов на чашку. В результате порция смузи из капусты и киноа поставит в организм почти 30 граммов белка, что оптимально для одного приема пищи.

Овес и шпинат

Киноа приходится по вкусу не каждому, поэтому его можно заменить на овес — пророщенные семена или цельные овсяные хлопья. Один смузи из овса и шпината будет содержать около 20 граммов белка, продукты передадут напитку свои свойства, это ускорение обмена веществ, нейтрализация воспалительный процессов, укрепление защитных сил организма.

Семена чиа и капуста

В чашке семян чиа будет содержаться около 15 граммов белка, это неплохая добавка к зеленому коктейлю из шпината. Помимо белка семена чиа богаты на содержание клетчатки, железа, магния и других полезных элементов.

Чиа должны быть в рационе каждого человека, который борется с лишними килограммами.

Семена чиа и абрикосы

В сочетании со свежими абрикосами семена чиа заиграют новым вкусом, этот коктейль может надолго занять место любимого напитка. В этом сочетании будет присутствовать белок, калий, магний, витамины А и С, а также клетчатка.

Овес и тыквенные семечки

Полчашки семян тыквы — это 6 граммов белка, чашка овса — еще 14 граммов, а если добавить половинку банана, то в напитке будет содержаться не менее 22 граммов качественного растительного протеина. В тыквенных семечках содержится железо, калий, магний и цинк, это идеальный компонент для полезного смузи.

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Авокадо и семена конопли

Авокадо славится полезными жирами в своем составе, но помимо них в плоде присутствует белок. В авокадо не так много белка, около 3 граммов на чашку, поэтому его нужно сочетать с продуктами, которые богаты белком, к примеру, с семенами конопли. Напиток получится очень сытным и калорийный, поэтому желающим избавиться от лишнего веса будет лучше отказаться от такого сочетания. Любое из приведенных сочетаний не будет уступать по пищевой ценности протеиновому порошку. Для создания высокобелкового коктейля потребуется всего два компонента и блендер, приготовить натуральный смузи не сложнее, чем развести протеиновый коктейль.

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