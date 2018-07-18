Оладьи с яблоками и бататом

Оладьи со свежими яблоками — идеальный выбор для вкусного завтрака.

Ингредиенты

Мука 200 г мускатный орех 0,25 ч. л.

корица 0,25 ч. л.

коричневый сахар 2 ст. л.

разрыхлитель 2 ч. л.

соль 1 щепотка

кефир 120 мл яблочный сидр 250 мл яблоки 1 шт.

батат 1 шт.

яйца 2 шт.

Способ приготовления

Батат запеките до мягкости в духовке или микроволновке и снимите кожуру. Яблоко очистите, удалите сердцевину и нарежьте мякоть маленькими кубиками.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

В большой миске смешайте все сухие ингредиенты (мука, мускатный орех, корица, сахар, разрыхлитель и соль).

В отдельной емкости взбейте венчиком кефир, яйца и сидр. Влейте полученную массу в мучную смесь и перемешайте. Добавьте нарезанное яблоко и размятый батат. Тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом. С помощью половника наливайте на нее тесто и обжаривайте оладьи с двух сторон.