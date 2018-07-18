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Оладьи с яблоками и бататом
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Оладьи с яблоками и бататом 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Оладьи со свежими яблоками — идеальный выбор для вкусного завтрака.
Ингредиенты
Мука 200 г  мускатный орех 0,25 ч. л.
корица 0,25 ч. л.
коричневый сахар 2 ст. л.
разрыхлитель 2 ч. л.
соль 1 щепотка
кефир 120 мл  яблочный сидр 250 мл  яблоки 1 шт.
батат 1 шт.
яйца 2 шт.
Способ приготовления
Батат запеките до мягкости в духовке или микроволновке и снимите кожуру. Яблоко очистите, удалите сердцевину и нарежьте мякоть маленькими кубиками.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
В большой миске смешайте все сухие ингредиенты (мука, мускатный орех, корица, сахар, разрыхлитель и соль).
В отдельной емкости взбейте венчиком кефир, яйца и сидр. Влейте полученную массу в мучную смесь и перемешайте. Добавьте нарезанное яблоко и размятый батат. Тщательно перемешайте.
Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом. С помощью половника наливайте на нее тесто и обжаривайте оладьи с двух сторон.
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