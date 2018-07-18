Протеиновые батончики

Протеиновые батончики: польза или вред?

Всего лишь за несколько лет протеиновые батончики перебрались из специализированных спортивных магазинов на полки обычных супермаркетов, а большинство пищевых компаний, выпускавших ранее шоколадные батончики, включили в свой ассортимент продукции мюсли и прочие «полезные» снэки. Однако действительно ли такие батончики полезны для похудения?

К сожалению, большинство людей даже не задумываются о составе подобных протеиновых батончиков —если на упаковке крупно написано «0 граммов добавленных углеводов» или «30 граммов белка», они признают подобный продукт автоматически полезным. Но горькая правда заключается в том, что мюсли и спортивные батончики мало чем отличаются от обычных шоколадных.

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Полезны ли батончики мюсли?

Несмотря на наличие «цельных злаков» и витаминов (к слову, синтетических), состав батончиков мюсли совершенно не может считаться полезным — типичный продукт содержит порядка 150-200 ккал, до 30 граммов быстрых углеводов, до 10 г жира и не более 3-5 г белка. По сути, мюсли — это всего лишь залитые сахаром конфеты со вкусом овсяных хлопьев.

В свою очередь, фраза об отсутствии добавленного сахара означает лишь то, что в данный продукт не добавлялся белый столовый сахар в чистом виде. При этом патока, сироп фруктозы или синтетический мед не считаются чистым сахаром и легко могут присутствовать в составе батончика мюсли. Напомним, что сироп фруктозы крайне негативно влияет на метаболизм и провоцирует ожирение.

Состав протеиновых батончиков

В состав типичного протеинового батончика обычно входят переработанный молочный белок (по сути, сывороточный протеин), сироп (чаще всего вышеупомянутый фруктозный сироп, поскольку он обеспечивает как долгий срок хранений продукта, так и «приятную» воздушную текстуру), имитация шоколада (то есть, смесь какао-масло с сахаром), а также стабилизаторы и ароматизаторы.

При этом основная задача сахарного сиропа в составе протеинового батончика — вовсе не улучшать вкус. Взбитый сироп фруктозы используется прежде всего для склеивания ингредиентов и придания продукту стабильной структуры. Помимо сахара, в качестве стабилизатора может выступать гидролизат коллагена (обработанный кислотой или ферментами желатин).

Протеиновые батончики без сахара

В случае, если производитель решил привлечь дополнительное внимание худеющего потребителя фразой «низкоуглеводный батончик», в составе появляются не только дополнительные стабилизаторы структуры, но и подсластители, сахарозаменители и ароматизаторы. Текстура батончика становится менее воздушной, а вкус существенно более плоским и синтетическим.

Интересно и то, что достаточно часто производители заменяют сахар на какой-либо другой простой углевод, неизвестный массовому потребителю (например, на мальтодекстрин). Несмотря на то, что организм реагирует на мальтодекстрин практически также, как на сахар, это вещество все же не является сахаром. К сожалению, данный прием является полностью законным.

Проблема качества ингредиентов

Поскольку протеиновые батончики позиционируются как продукт, не требующий специальных условий хранения (например, холодильника), это не позволяет использовать настоящий шоколад в качестве глазури — он банально расплавится. В ход идет синтетическая имитация, состоящая из сахара, ароматизаторов, глубоко переработанных жиров и небольшого количества какао-масла.

Наиболее популярным растительным маслом для изготовления «шоколадного» покрытия протеиновых батончиков является гидролизованное пальмовое масло. Оно дешево, безвкусно, остается твердым при комнатной температуре и имеет практически бесконечный срок хранения. Главный минус подобного масла — высокое содержание трансжиров, нарушающих метаболизм.

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Протеиновые батончики: когда принимать?

Учитывая их состав, протеиновые батончики могут рекомендоваться к применению исключительно тогда, когда вы умираете от голода, а никакой другой доступной пищи у вас совершенно нет. Использовать подобный продукт в качестве составляющей рациона для набора мышц слишком дорого (обычный сывороточный протеин стоит дешевле), а для похудения — бессмысленно.

Какие бы красивые слова не были написаны на упаковке протеинового батончика (начиная от «52% протеина», заканчивая «0% добавленного сахара») — зачастую они предназначены лишь для неопытного покупателя, никогда не читающего состава продукта. По своей калорийности большинство протеиновых и батончиков (ровно как и батончиков мюсли) мало отличаются от обычного шоколада.

Финальное мнение

Протеиновой батончик — это не более чем обычный высококалорийный снэк, тщательно маскирующийся под «полезный продукт». В реальности таким батончикам место на полке в химической лаборатории, а вовсе не в отделе здоровой еды. Необходимо понимать, что подобный продукт — это результат очень глубокой и серьезной переработки исходных ингредиентов.

При этом чем больше протеина и чем меньше сахара в составе протеинового батончика, тем больше у вас должно возникать вопросов к списку из десятков синтетических компонентов в его составе. Даже если с точки зрения калорий и содержания белков, жиров и углеводов все выглядит «нормально», к подобным продуктам стоит прибегать в случае самой крайней необходимости.

Спортивные протеиновые батончики (и батончики мюсли) лишь на первый взгляд кажутся полезным продуктом. Внимательное изучение их состава говорит вовсе об обратном. Сахар (или фруктозный сироп) является их ключевым ингредиентом — а это значит, что данный продукт ни в коем случае не может использоваться в рационе для похудения.

Source: FitSeven