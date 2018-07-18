Укропные блинчики с рыбной и мясной начинкой

Завтрак — залог продуктивного дня и отличного настроения! Хорошо подкрепившись, можно переделать все дачные дела! Сегодня мы с Вами приготовим быстрый, но вкусный и сытный завтрак — укропные блинчики. А в качестве начинки выберем мясо с сыром и красную рыбу с лучком и огурчиком! Зелени в этом году предостаточно, поэтому я её стараюсь добавлять во многие блюда, которые от этого только выигрывают!

Ингредиенты: Для блинчиков (на 15 штук):

молоко — 350 мл;сметана жирностью 30% — 2 ст. ложки;яйца куриные — 2 шт. ;мука — 1 стакан;сахар — 1,5 ст. ложки;соль — 1/3 ч. ложки;масло подсолнечное — 1 ст. ложка;укроп — 50 г;сода — 0,5 ч. ложки;уксус — 1 ч. ложка.

Для начинки:

рыба красная — 100 г;огурец свежий — 1 шт. ;лук зеленый — 5 перьев;мясо копченое (или куриная грудка / ветчина / колбаса) — 100 г;сыр — 100 г.

Ингредиенты, необходимые для приготовления блинчиков

Приготовление:В первую очередь готовим всё необходимое для теста для блинчиков, чтобы всё было под рукой.

Тесто для блинов

Итак, готовим тесто для блинчиков: яйца взбиваем с сахаром и солью. Добавляем молоко и сметану. Я брала домашнюю, с ней блинчики получаются нежные со сливочным вкусом! Перемешиваем и постепенно, порциями, всыпаем муку. У меня ушло примерно стакан. Но всё зависит от влажности, смотрите по консистенции. Далее добавляем растительное масло и соду, гашеную уксусом. Тесто готово!

Продукты для начинки

Займёмся начинкой. Я выбрала копченую буженину и сыр в качестве одной начинки, и красную рыбу, свежий огурчик и зелёный лучок — другой. Правда, идея добавить огурчик пришла ко мне после того, как я сделала эту фотографию и всё нарезала.

Лук В этом году всё у нас из-за низкой температуры растёт с опозданием, но всё же растёт. Лучок пока такой, но всё впереди! Нарываем, сколько нам надо.

Подготовленная начинка

Буженину и сыр режем мелкими кубиками, смешиваем. Одна начинка уже готова. Огурец, красную рыбу (у меня чавыча) и лук также нарезаем кубиками. Вторая начинка уже тоже может отправляться к блинчикам!

Приготовление блинчиков

Мысленно делим тесто на 2 равные части и печём наши замечательные блинчики, предварительно смазав сковороду маслом, совсем немного, потому что в тесте оно уже есть. Эти блины пусть остывают, мы их будем фаршировать рыбкой.

Выпекание блинчиков

А тем временем выпекаем блинчики из оставшегося теста, но иначе: с одной стороны до легкой золотистой корочки, переворачиваем и сразу, прямо на сковороду, кладём начинку: мясо и сыр. Пока блинчик печётся со второй стороны, сыр расплавится. Заворачиваем быстро блинчик в конвертик. И так до конца теста.

За это время первая часть блинов остыла, и мы можем смело её фаршировать рыбкой. Это дело 2-х минут!

Наш завтрак готов!

Готовое блюдо

На всё приготовление ушло всего полчаса. Блинчики именно из такого теста получаются потрясающе нежные, со сливочным вкусом, а в данном случае — ещё и с ароматом укропчика, такой полезной зелени! Подавать такие блинчики лучше со сметаной и сладким крепким чаем!

Приятного аппетита!