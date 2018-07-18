Замороженный йогурт с ягодами

Очень простой летний десерт из греческого йогурта с ягодами и хрустящей крошкой из печенья.

Ингредиенты

Ягоды (разные) 150 г греческий йогурт 500 мл мед 1 ст. л.

сухое печенье 50 г Способ приготовления

Ягоды хорошо помойте и нарежьте небольшими кусочками.

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Сложите в блендер ягоды, йогурт, мед и измельченное печенье. Взбейте до воздушности.

Полученной смесью наполните формочки для мороженого, несколько раз постучите формой об стол, чтобы убрать пузырьки воздуха, и вставьте в каждую форму палочку для мороженого.

Поместите формы с йогуртом в морозилку на 6 часов. Перед подачей оставьте формы при комнатной температуре на пару минут, затем выньте мороженое из форм и подавайте.