Ещё
Замороженный йогурт с ягодами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин

Замороженный йогурт с ягодами 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Очень простой летний десерт из греческого йогурта с ягодами и хрустящей крошкой из печенья.
Ингредиенты
Ягоды (разные) 150 г  греческий йогурт 500 мл  мед 1 ст. л.
сухое печенье 50 г  Способ приготовления
Ягоды хорошо помойте и нарежьте небольшими кусочками.
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Сложите в блендер ягоды, йогурт, мед и измельченное печенье. Взбейте до воздушности.
Полученной смесью наполните формочки для мороженого, несколько раз постучите формой об стол, чтобы убрать пузырьки воздуха, и вставьте в каждую форму палочку для мороженого.
Поместите формы с йогуртом в морозилку на 6 часов. Перед подачей оставьте формы при комнатной температуре на пару минут, затем выньте мороженое из форм и подавайте.
Карельские вести: последние новости
Медовые вафли с черникой Лаймовый курд Фруктовый салат с дыней
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин3
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы14
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме1
Как понять, что вы начали стареть
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:51
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение